Soția lui Ilie Năstase, dezvăluiri uluitoare despre mariajul cu celebrul tenismen: ”Este dureros ce mi se întâmplă! Nu mai pot!”

De mai bine de 5 ani, Ioana Simion (48 de ani) este soția lui Ilie Năstase (77 de ani). Deși au existat mai multe momente de cumpănă în care căsnicia lor a fost pusă sub semnul întrebării, tenismenul a ținut cu dinții de relația cu femeia alături de care își dorește să trăiască până la finalul vieții. În cadrul unui interviu, soția fostului sportiv a făcut o serie de dezvăluiri neașteptate despre căsnicia lor. Femeia își simte sufletul încărcat din cauza deciziilor pe care a fost nevoită să le facă împotriva voinței sale.

Căsnicia dintre Ioana și Ilie Năstase a fost aproape tot timpul presărată cu momente delicate și tensionate. Fie că a fost vorba despre mici certuri sau alte conflicte, chiar și zvonuri despre un iminent divorț, cei doi au reușit să reechilibreze relația și în cele din urmă au rămas împreună. Conform zicalei ”nu iese fum fără foc”, se pare că în cei 5 ani de mariaj alături de Ilie Năstase, Ioana Simion a îndurat multe din partea soțului ei.

Ioana, soția ui Ilie Năstase, rupe tăcerea despre mariajul lor

În cadrul unui interviu, Ioana Simion a spus o parte din lucrurile care o macină sufletește. Soția tenismenului susține că au exista momente în mariajul cu Ilie Năstase care au îngenuncheat-o, însă nu și-a pierdut niciodată credința în Dumnezeu. Ioana și Ilie Năstase s-au căsătorit în anul 2019, iar diferența de vârstă dintre ei – de 29 de ani – a jucat un rol important în povestea lor de dragoste.

”Am niște supărări în suflet care mă macină de ceva timp. Este postul Paștelui și trebuie să maschez multe. Eu am fost și sunt genul de femeie care a mascat foarte multe lucruri. Am foarte multe dureri sufletești dar o să vină și ziua când o să vorbesc despre tot ce se întâmplă în mariajul meu. Chiar și așa, în ciuda problemelor, nu se pune vorba de un divorț. Simt că am sufletul foarte încărcat. A trebuit să fac foarte multe lucruri împotriva voinței mele”, a spus Ioana Năstase pentru Click!.

La finalul anului trecut, Ioana Simion dezvăluia – în exclusivitate pentru CANCAN.RO – că în relația ei cu Ilie Năstase au intervenit mici schimbări. Cei doi au decis de comun acord să nu mai locuiască împreună, însă nu s-a pus problema unui divorț. În schimb, de data aceasta, soția fostului jucător de tenis mărturisește că tot ceea ce i se întâmplă în căsnicie este dureros și că s-a săturat să trăiască în minciună. Fără să dea prea multe detalii, Ioana Simion a lăsat loc interpretărilor și a declarat că – la un moment dat – va spune tot adevărul despre căsnicia ei cu fostul campion.

„Mereu am ținut postul Paștelui, am avut o familie care mereu a respectat tradițiile. Sunt o persoană foarte credincioasă, așa am fost mereu, o să merg și la Înviere, anul acesta, normal. Credința pe care o port mereu în suflet a reușit să mă salveze din multe situații. Nu mai pot să trăiesc în minciună și să maschez totul. Este dureros ce mi se întâmplă. Nu mai pot”, a mai spus Ioana Simion.