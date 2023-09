Se ajunge la divorț? Ioana și Ilie Năstase au, din nou, probleme în căsnicie: ”Plătesc chirie!”

Ioana și Ilie Năstase au din nou probleme în căsnicie, chiar dacă cei doi încearcă să salveze aparențele, în public. Ei nu mai locuiesc împreună de câteva luni și fiecare își plătește separat, chiria. Fostul tenisman își petrece însă nopțile și în vila soției sale, dar și în actuala sa locuință dintr-un cartier rezidențial. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Ioana și Ilie Năstase au avut parte de-o dragoste cu năbădăi, cu dese certuri și împăcări, dar de fiecare dată au reușit să treacă peste toate neînțelegerile. Scandalurile avute par să-i fi învățat să fie mai discreți cu viața lor personală, astfel că, de ceva timp, ei nu-și „mai spală rufele” în public. Chiar dacă, în prezent, par ca lucrurile să fi intrat pe făgașul lor normal, în căsnicia lor, situația este cu totul alta.

Cei doi soți nu mai locuiesc împreună de luni bune. Mai mult, fiecare își plătește separat chiria, iar banii nu sunt ținuți la comun. Contactată pe marginea acestui subiect, Ioana Năstase a confirmat acest lucru, dar a evitat să dea alte amănunte.

„Nu vreau să dau din casă. Mai locuim și împreună, doar că Ilie mai are un loc unde stă….El e mai libertin, așa. Nu știu cât de modern este. Vreau să stau liniștită, chiar nu vreau să vorbesc despre asta. E o poveste mai lungă. Nu am cumpărat casa în care stau acum, încă e în probe și am multe planuri. Momentan plătesc chirie, nu mă deranjează”, a declarat Ioana Năstase în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Va pleca singură în vacanță

Chiar dacă în această vară Ioana a fost plecată peste hotare cu Ilie Năastase, bruneta nu ne-a ascuns faptul că abia așteaptă să plece într-o vacanță singură, împreună cu fiul său.

„Nu am fost încă în Africa, dar voi ajunge. Fiul meu avea planificat să plece cu copilul în Antalya. Dar o să mergem după ce se întorc. Chiar simt nevoia unei vacanțe”, ne-a mai spus aceasta.

„La mine au efect masajele faciale și corporale”

De o frumusețe răpitoare, Ioana Năstase ne-a mai mărturisit că nu a apelat niciodată la injecțăiile cu botox și acid hialuronic și nu ar face asta nici la bătrânețe:

„Am grijă să mă odihnesc. Dorm 8-9 ore pe noapte. Nu pierd nopțile niciodată. Nu sunt de acord cu botoxul și acidul hialuronic, schimbă fizonomia. Mă cremuiesc în fiecarea seara. La mine au efect masajele faciale și corporale. Am o doamnă care vine și-mi face, pe cele faciale le fac singură. Nu sunt contra celor care-și fac, dar am remarcat asta. Am prietene la care se vede, se umflă. Eu am o vorbă, ridul ăla pe care-l ai, are și el farmecul lui. Nu mai avem 20 de ani. E una nu o să-mi fac injecții. Nu prea fac sport pentru că încă de la 20 și ceva de ani mi-am obișnuit corpul cu masaje. Și sunt muțumită cum arăt. Am încercat să fac și sport cu ani în urmă. Dar odată ce te apuci, trebuie să faci toată viața. Tenis nu știu să joc, nici nu m-a pasionat”.

