Drama cumplită prin care trece Iustin Petrescu, după despărțirea de Marilu Dobrescu: ”Începe un tratament de chimioterapie și trebuie să jonglez cu psihicul”

După despărțirea de Marilu Dobrescu, Iustin Petrescu trece printr-o altă dramă. Tânărul în vârstă de 36 de ani le-a spus prietenilor virtuali, pe platforma Instagram, că se află alături de tatăl lui, care traversează momente dificile. Bărbatul trebuie să urmeze un tratament de chimioterapie, iar fiul său se află alături de el la orice pas. De altfel, pe internet, fostul partener al influencerului Marilu Dobrescu a mărturisit că se află în situația de a „jongla cu psihicul”. Totodată, menține buna dispoziție și pozitivitatea, în această perioadă.

„Perioada asta am preferat să fiu acolo lângă tata, întrucât începe un tratament de chimio și trebuie să jonglez cu psihicul. E ok, am accesat rezervele de energie, buna dispoziție și pozitivitate, acestea fiind singurele muniții pe care le aveam (și în relație) care funcționau. Fizic suntem neajutorați în implicare, dar psihic porțile sunt deschise larg! (…) Cât așteptam să-i fac tratamentul, am tot ajutat bătrâni să urce scările de la spital din altă aripă. Puneți-vă un lift, oameni buni!”, este mesajul notat de Iustin Petrescu, la secțiunea InstaStory.