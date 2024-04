Un psiholog le-a făcut portretul lui Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu. Dezvăluiri uluitoare: ”Un narcisist ascuns și o...”

Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu au stârnit o serie de reacții, după ce au vorbit despre suferința prin care au trecut în ultimii 4 ani. Cei doi s-au luptat să devină părinți, iar această experiență dureroasă a lor au numit-o ”procedura secretă”. La doar câteva zile după dezvăluirile făcute de cei doi influnceri, un psiholog le-a făcut portretul.

Timp de 4 ani, Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu s-au luptat cu infertilitatea în încercarea de a deveni părinți. Din nefericire, nenumăratele tratamente nu au avut rezultatul dorit. Mai mult decât atât, în urma suferinței prin care au trecut, au decis să încheie relația.

Explicația unui psiholog despre ”procedura secretă” prezentată de Marilu și Iustin

În urmă cu 4 zile, Marilu Dobrescu a publicat pe canalul său de Youtube un videoclip numit ”procedura secretă”. Ea și fostul ei iubit au povestit cum s-au luptat cu infertilitatea, iar finalul nu este deloc unul fericit. După șapte proceduri de fertilizare in vitro, cei doi au decis să pună punct relației.

Chiar dacă infertilitatea este un subiect foarte rar abordat, unii oameni s-au regăsit în povestea trăită de cei doi influenceri. Videoclipul a stârnit reacții în lanț, iar multe persoane au încercat să caute explicații despre ”procedura secretă” de la psihologi.

„Bună! Dacă nu te deranjează, poți să analizezi și tu povestea de viață a lui Marilu și Iustin? Sunt curioasă de părerea ta personală. Desigur, dacă dorești” – a fost o întrebare pe care Ana Maria, psihoterapeut, a primit-o pe contul ei de TikTok.

Ana-Maria i-a analizat pe Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu și le-a făcut portretul. Psihoterapeutul a făcut o serie de dezvăluiri uluitoare. Ea a susținut că influencerița a ales să se sacrifice, suferind foarte mult. Cât despre tânăr, specialista spune că, în cazul lui, este vorba despre apucături narcisice.

„E povestea de iubire clasică între cineva cu border și un narcisist ascuns. Fiecare a iubit așa cum a putut și cum a putut, în funcție de cumulul de factori intrinseci și externi. Ea tinzând să se piardă pe ea (din cauza că borderii au o slabă imagine de sine, tind să fuzioneze cu dorințele altora și să se sacrifice, deci să sufere exagerat). El dorind urmași, care sunt niște prelungiri narcisice. E genul de relație care poate dura foarte mult. Și a durat mult. 4 ani de suferință. Admir curajul lor. Ei au trăit și au arătat lumii totul. Povestea lor a adus plus valoare și lumină într-un subiect foarte sensibil și adesea întâlnit în ultima perioadă (n.red. infertilitatea).”, a explicat psihoterapeutul Ana Maria.

Ana Maria a oferit explicații și despre eșecul procedurilor de fertilizare in vitro. Psihoterapeutul a explicat că Marilu Dobrescu are de-a face cu un conflict interior pe care nu îl conștientizează, iar din cauza acestui aspect are tendința de a se proteja.

„Pentru mine a fost interesant și curios momentul cu imunitatea. Corpul ei nu primește și nu acceptă copii. Inconștient nu. Ipoteza mea e că e un conflict intrapsihic și inconștient și tinde să se protejeze.”, a mai spus Ana Maria.

