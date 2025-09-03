Tzancă Uraganu se scaldă în mare lux! Cât l-a costat noua lui geantă personalizată de la Louis Vuitton

Tzancă Uraganu trăiește o viață de lux, înconjurat de mașini scumpe, haine de designer și accesorii exclusiviste. Celebrul manelist nu se sfiește să afișeze un stil extravagant, care îi reflectă succesul și statutul în lumea muzicii. Recent, el și-a achiziționat o geantă Louis Vuitton personalizată cu inițialele sale, iar prețul este unul amețitor.



Artistul este cunoscut în industria muzicii pentru talentul său. În urma muncii sale, a adunat o avere impresionantă și se bucură de o viață de lux. Conduce un Lamborghini decapotabil, simbol al pasiunii sale pentru mașini și al gustului pentru experiențe spectaculoase cu mulți cai putere.

Cât a costat noua geantă a lui Tzancă Uraganu

În plus, Tzancă Uraganu este mereu în centrul atenției prin ținutele sale, alegând doar haine și accesorii semnate de branduri de renume internațional, care completează perfect imaginea sa sofisticată.

Recent, el a făcut o achiziție deosebită: o geantă Louis Vuitton în valoare de 925 de euro, personalizată cu inițialele sale T.Z., motiv pentru care este posibil ca manelistul să fi plătit extra pentru acest serciviu oferit de bradul internațional. Tzancă Uraganu a ales-o pentru a-și completa colecția de accesorii de lux pe care o deține.

Tzancă Uraganu a dat banii de dedicații înapoi

Tzancă Uraganu primește sume uriașe pentru prestațiile sale, ajungând chiar și la 36.000 de euro pentru două ore. În urma acestui eveniment, toată suma strânsă din dedicațiile primite în timpul recitalului trebuia predată organizatorilor, așa cum a fost înțelegerea făcută anterior.

„Vrei să auzi ceva nou, care s-a întâmplat acum trei zile cu mine? (…) Este vorba de oameni din Serbia care îți oferă o sumă de bani și spun câți bani vrei pentru evenimentul ăsta? Păi vreau atât. Bun, dar dedicațiile pe care le iei vreau să ni le dai nouă. Bun, atunci îmi dai triplu sau dublu. Mi-au dat 36 de mii, dar a fost condiția ca toți banii pe care îi iau să le dau lor. Și mie mi-a convenit. (… ) dau banii la cineva de-al lor sau era o fetiță, cred că era tot de-a lor sau un om pe care îl pun special. Înțelegi? Mi-au dat 36.000 de mii și mi-a convenit să le dau banii înapoi”, a povestit Tzancă Uraganu la podcastul moderat de Bursucu.

Tzancă Uraganu` își împarte weekendurile: a lăsat-o pe Marymar acasă și a făcut show cu Lambada la Mamaia!