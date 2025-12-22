Acasă » Știri » Globul de zăpadă, invenția care a apărut dintr-o greșeală: cum o idee pentru sălile de operație a devenit simbolul Crăciunului

De: Paul Hangerli 22/12/2025 | 23:50
Globul de zăpadă, invenția care a apărut dintr-o greșeală. Sursa foto: Pexels.com

Puțini știu că globul de zăpadă, una dintre cele mai îndrăgite decorațiuni de iarnă din lume, nu a fost creat pentru a aduce bucurie copiilor sau nostalgie adulților, ci a apărut accidental, dintr-un experiment destinat spitalelor. Povestea sa începe la Viena, acum mai bine de un secol, și continuă până astăzi într-o afacere de familie care produce sute de mii de globuri anual pentru colecționari din întreaga lume.

În anul 1900, la Viena, Erwin Perzy I, un meșteșugar specializat în construirea și repararea instrumentelor chirurgicale, primea o misiune aparent banală: să găsească o metodă simplă și accesibilă de amplificare a luminii în sălile de operație ale spitalelor.

O greșeală inspirată care a schimbat decorul Crăciunului

Fascinat de experimente și de soluții improvizate, Perzy s-a inspirat dintr-un obiect folosit de cizmarii vremii, un glob de sticlă umplut cu apă, care funcționa ca o lupă. Așezând un bec electric lângă acest glob și adăugând diferite particule reflectorizante în apă, el a observat un efect neașteptat: fulgi albi care pluteau încet și se așezau asemenea zăpezii.

Deși invenția nu a îmbunătățit semnificativ iluminarea medicală, Perzy a intuit imediat potențialul estetic al descoperirii. Fără să își dea seama, pusese bazele unuia dintre cele mai iubite obiecte decorative din lume. Acea „greșeală” tehnică avea să se transforme într-un simbol universal al iernii, al copilăriei și al sărbătorilor.

De la suvenir religios la obiect de colecție mondial

Povestea sa începe la Viena, acum mai bine de un secol. Sursa foto: Pexels.com

Perzy nu era străin de producerea suvenirurilor. Avea un prieten care vindea obiecte pelerinilor de la Basilica Mariazell, iar pentru acesta realizase mici modele din metal ale bisericii. Ideea de a combina miniatura bisericii cu globul de sticlă umplut cu apă și particule albe a dus la apariția primului glob de zăpadă adevărat. Conștient de valoarea invenției sale, Erwin Perzy I a brevetat „globul de sticlă cu efect de ninsoare” și, împreună cu fratele său Josef, a deschis un mic atelier în cartierul 17 al Vienei.

Succesul nu a întârziat să apară. Până în 1908, globurile lui Perzy deveniseră cunoscute în toată Austria, atrăgând chiar atenția împăratului Franz Joseph, care l-a premiat pentru ingeniozitatea sa. În deceniile următoare, globurile au început să circule în Europa și chiar să fie exportate până în India. Deși popularitatea lor a scăzut în perioada celor două războaie mondiale, adevărata renaștere a venit după 1945, odată cu boomul economic și explozia sărbătorilor de familie.

Din Viena în America și apoi în toată lumea

Erwin Perzy II, fiul inventatorului, a avut inspirația care a schimbat definitiv destinul globului de zăpadă: transformarea acestuia din suvenir religios într-un obiect de Crăciun. Modelele cu brad, Moș Crăciun și om de zăpadă prezentate la târgul internațional de jucării de la Nürnberg, în 1955, au avut un succes uriaș. Marile magazine americane, precum Macy’s, Saks Fifth Avenue sau Bergdorf Goodman, au început să comande masiv globurile vieneze, iar Statele Unite au devenit cea mai mare piață de desfacere.

Mai târziu, sub conducerea lui Erwin Perzy III, compania a cunoscut o nouă expansiune, în special în Japonia, unde globurile de zăpadă evocau structurile tradiționale kamakura. Un contract uriaș cu Mitsubishi a consolidat definitiv poziția globurilor vieneze pe piața asiatică. În paralel, tehnologia a evoluat, iar rețeta „zăpezii artificiale”, un amestec secret de ceară și plastic, a devenit semnătura inconfundabilă a brandului.

O moștenire de familie care continuă și astăzi

Erwin Perzy II, fiul inventatorului, a transformat globul din suvenir religios într-un obiect de Crăciun. Sursa foto: Pexels.com

Astăzi, Original Viennese Snow Globe Factory produce aproximativ 300.000 de globuri anual, multe dintre ele asamblate manual, fie în atelierul istoric, fie de lucrători care continuă tradiția de acasă. Globurile au apărut în filme celebre precum Home Alone, Edward Scissorhands sau True Lies și au fost create ediții speciale pentru președinți americani precum Ronald Reagan, Bill Clinton și Barack Obama.

Din 2020, afacerea este condusă de Sabine Perzy, fiica lui Erwin Perzy III, care a demonstrat că viitorul acestei invenții este feminin. În timpul pandemiei, ea a lansat un glob de zăpadă cu un sul de hârtie igienică în interior, un simbol ironic al vremurilor, care a ajutat compania să supraviețuiască crizei. Astăzi, profitul crește constant, iar globurile vechi, aduse de colecționari pentru restaurare, reamintesc familiei că succesul lor se bazează pe pasiune, tradiție și respect pentru detaliu.

Globul de zăpadă nu este doar un obiect decorativ, ci o poveste despre greșeli fericite, perseverență și puterea unei idei mici de a cuceri lumea.

