Cele mai iubite filme de Crăciun din toate timpurile. Pelicule de văzut în ziua Crăciunului

Filmele de Crăciun continuă să captiveze cinefilii prin povești pline de magie, umor și emoție, care aduc spiritul sărbătorilor în casele tuturor. De la animația remarcabilă „Klaus", la comedia „Singur acasă" sau la musicalul iconic „White Christmas", aceste filme fac din fiecare vizionare o amintire de neuitat, perfectă pentru întreaga familie.

În apropierea sărbătorilor, peliculele de Crăciun aduc o oază de calm și fericire. De la clasic la contemporan, fiecare film creează amintiri speciale pentru fiecare membru al familiei. În decembrie 2025, abia așteptăm să ne bucurăm iar, cu mic, cu mare, de filmele alea faine de Crăciun pe care le adorăm, devenite deja parte din sărbători!

Filme de vizionat în ziua de Crăciun

Home Alone / Singur acasă (1990)

Filmul clasic de comedie, cu Macaulay Culkin în rolul lui Kevin, rămâne un favorit al Crăciunului. Povestea unui băiețel lăsat singur acasă și a aventurilor sale împotriva hoților din cartier aduce râs și emoție în fiecare familie.

Cum a furat Grinch Crăciunul (2000)

Grinch este un monstruleț pe cât de țâfnos, pe atât de comic, care nu are nici un prieten in afară de câinele sau, Max. Ciudata creatură urăște Crăciunul și ar face imposibilul pentru a strica bucuria celor care iubesc această sărbătoare. Tocmai de aceea, el va face orice îi stă in putință ca să dea peste cap planurile și pregătirile pentru noaptea de Craciun a celor care abia așteaptă sosirea ei. Există totuși ceva care îl va îndupleca pe ciudatul Grinch și il va face să inteleagă ce minunată poate fi această sărbatoare.

„Elf” (2003)

„Elf” ne povestește despre Buddy, un om care a crescut printre elfi la Polul Nord, dar care își dă seama că nu se potrivește în lumea lor și pornește într-o aventură spre New York pentru a-și găsi familia adevărată. Plin de inocență, optimism și momente amuzante, Buddy aduce magia Crăciunului în oraș și ne reamintește cât de frumoase sunt lucrurile simple. Filmul a devenit rapid un clasic modern al sărbătorilor, grație interpretării memorabile a lui Will Ferrell.

„Klaus” (2019)

Producția „Klaus” ne poartă în aventurile lui Jesper, un poștaș mai puțin harnic, trimis într-un orășel izolat. Acolo, el își face un prieten neașteptat, un tâmplar solitar pe nume Klaus. Împreună, aduc un strop de bucurie și magie în comunitate, transformând tradițiile Crăciunului într-o frumoasă lecție despre generozitate, prietenie și speranță.

„White Christmas” (1954)

Un musical clasic de Crăciun, care spune povestea a doi veterani de război ce formează un cuplu de artiști pentru a-și ajuta mentorul să-și salveze hotelul din Vermont. Filmul este faimos pentru celebra piesă „White Christmas” și pentru atmosfera sa caldă, festivă, cu decoruri de iarnă de poveste.

„A Christmas Story” (1983)

Filmul ne poartă în aventurile lui Ralphie, un băiețel care visează la un cadou de Crăciun, și anume o pușcă Red Ryder BB. Plin de momente amuzante, personaje de neuitat și o atmosferă de sărbătoare autentică, „A Christmas Story” a devenit un film de referință pentru sezonul festiv, aducând în prim-plan inocența și magia copilăriei cu multă căldură.

„National Lampoon’s Christmas Vacation” (1989)

E o comedie clasică de te prăpădești de râs, cu un umor nebun și o harababură totală, unde familia Griswold încearcă, vai de capul lor, să facă niște sărbători perfecte. Clark Griswold vrea un Crăciun ca-n povești, cu brad cât casa și lumini care orbesc, dar iese un carusel de peripeții amuzante și imprevizibile. Filmul ăsta chiar prinde fiorul ăla nebun, dar și călduros, al sărbătorilor, și-a ajuns un fel de simbol al Crăciunului american de altădată.

Vizionarea acestor filme de Crăciun în luna decembrie a anului 2025 aduce farmecul festiv în case, transformând fiecare seară într-o ocazie plină de veselie, zâmbete și amintiri plăcute. Este momentul ideal pentru a retrăi momente prețioase din copilărie și tinerețe sau pentru a genera noi amintiri alături de persoanele dragi.

