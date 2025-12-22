Acasă » Știri » Cele mai iubite filme de Crăciun din toate timpurile. Pelicule de văzut în ziua Crăciunului

Cele mai iubite filme de Crăciun din toate timpurile. Pelicule de văzut în ziua Crăciunului

De: Andreea Stăncescu 22/12/2025 | 18:38
Cele mai iubite filme de Crăciun din toate timpurile. Pelicule de văzut în ziua Crăciunului
La ce filme să te uiți de Crăciun / Sursa foto: Freepik

Filmele de Crăciun continuă să captiveze cinefilii prin povești pline de magie, umor și emoție, care aduc spiritul sărbătorilor în casele tuturor. De la animația remarcabilă „Klaus”, la comedia „Singur acasă” sau la musicalul iconic „White Christmas”, aceste filme fac din fiecare vizionare o amintire de neuitat, perfectă pentru întreaga familie. CANCAN.RO vă prezintă cele mai iubite filme de Crăciun din toate timpurile !

În apropierea sărbătorilor, peliculele de Crăciun aduc o oază de calm și fericire. De la clasic la contemporan, fiecare film creează amintiri speciale pentru fiecare membru al familiei. În decembrie 2025, abia așteptăm să ne bucurăm iar, cu mic, cu mare, de filmele alea faine de Crăciun pe care le adorăm, devenite deja parte din sărbători!

Filme de vizionat în ziua de Crăciun

Home Alone / Singur acasă (1990)

Filmul clasic de comedie, cu Macaulay Culkin în rolul lui Kevin, rămâne un favorit al Crăciunului. Povestea unui băiețel lăsat singur acasă și a aventurilor sale împotriva hoților din cartier aduce râs și emoție în fiecare familie.

Cum a furat Grinch Crăciunul (2000)

Grinch este un monstruleț pe cât de țâfnos, pe atât de comic, care nu are nici un prieten in afară de câinele sau, Max. Ciudata creatură urăște Crăciunul și ar face imposibilul pentru a strica bucuria celor care iubesc această sărbătoare. Tocmai de aceea, el va face orice îi stă in putință ca să dea peste cap planurile și pregătirile pentru noaptea de Craciun a celor care abia așteaptă sosirea ei. Există totuși ceva care îl va îndupleca pe ciudatul Grinch și il va face să inteleagă ce minunată poate fi această sărbatoare.

„Elf” (2003)

„Elf” ne povestește despre Buddy, un om care a crescut printre elfi la Polul Nord, dar care își dă seama că nu se potrivește în lumea lor și pornește într-o aventură spre New York pentru a-și găsi familia adevărată. Plin de inocență, optimism și momente amuzante, Buddy aduce magia Crăciunului în oraș și ne reamintește cât de frumoase sunt lucrurile simple. Filmul a devenit rapid un clasic modern al sărbătorilor, grație interpretării memorabile a lui Will Ferrell.

„Klaus” (2019)

Producția „Klaus” ne poartă în aventurile lui Jesper, un poștaș mai puțin harnic, trimis într-un orășel izolat. Acolo, el își face un prieten neașteptat, un tâmplar solitar pe nume Klaus. Împreună, aduc un strop de bucurie și magie în comunitate, transformând tradițiile Crăciunului într-o frumoasă lecție despre generozitate, prietenie și speranță.

„White Christmas” (1954)

Un musical clasic de Crăciun, care spune povestea a doi veterani de război ce formează un cuplu de artiști pentru a-și ajuta mentorul să-și salveze hotelul din Vermont. Filmul este faimos pentru celebra piesă „White Christmas” și pentru atmosfera sa caldă, festivă, cu decoruri de iarnă de poveste.

„A Christmas Story” (1983)

Filmul ne poartă în aventurile lui Ralphie, un băiețel care visează la un cadou de Crăciun, și anume o pușcă Red Ryder BB. Plin de momente amuzante, personaje de neuitat și o atmosferă de sărbătoare autentică, „A Christmas Story” a devenit un film de referință pentru sezonul festiv, aducând în prim-plan inocența și magia copilăriei cu multă căldură.

„National Lampoon’s Christmas Vacation” (1989)

E o comedie clasică de te prăpădești de râs, cu un umor nebun și o harababură totală, unde familia Griswold încearcă, vai de capul lor, să facă niște sărbători perfecte. Clark Griswold vrea un Crăciun ca-n povești, cu brad cât casa și lumini care orbesc, dar iese un carusel de peripeții amuzante și imprevizibile. Filmul ăsta chiar prinde fiorul ăla nebun, dar și călduros, al sărbătorilor, și-a ajuns un fel de simbol al Crăciunului american de altădată.

Vizionarea acestor filme de Crăciun în luna decembrie a anului 2025 aduce farmecul festiv în case, transformând fiecare seară într-o ocazie plină de veselie, zâmbete și amintiri plăcute. Este momentul ideal pentru a retrăi momente prețioase din copilărie și tinerețe sau pentru a genera noi amintiri alături de persoanele dragi.

CITEȘTE ȘI: Cele mai bune idei de cadouri de Crăciun pentru bărbați, în funcție de data nașterii

Decizia care i-a schimbat viața lui Ernest, chiar înainte de Crăciun: „Au încremenit cu globurile în mână”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cea mai importantă lecție pe care Lora a învățat-o în 2025. Prin ce a trecut artista: „Sunt impostori!”
Știri
Cea mai importantă lecție pe care Lora a învățat-o în 2025. Prin ce a trecut artista: „Sunt impostori!”
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 23 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Călin Popescu Tariceanu
Știri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 23 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Călin…
Job-urile și inteligența artificială: De ce recrutările cu AI produc mai puține angajări
Mediafax
Job-urile și inteligența artificială: De ce recrutările cu AI produc mai puține angajări
Un inginer a ajuns să fie concediat după ce și-a luat 14 pauze de toaletă într-o lună de muncă. Ce au descoperit șefii pe camerele de supraveghere
Gandul.ro
Un inginer a ajuns să fie concediat după ce și-a luat 14 pauze...
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Prosport.ro
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Un instructor de juu-jitsu a pus mâna pe Gisele Bündchen. Supermodelul are deja doi copii cu Tom Brady
Adevarul
Un instructor de juu-jitsu a pus mâna pe Gisele Bündchen. Supermodelul are deja...
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
Digi24
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui...
Prognoza ANM: Vreme schimbătoare de Crăciun și Anul Nou: încălzire temporară, urmată de răcire accentuată și ninsori
Mediafax
Prognoza ANM: Vreme schimbătoare de Crăciun și Anul Nou: încălzire temporară, urmată de...
Parteneri
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele...
FOTO. Una dintre cele mai frumoase handbaliste ale României, la Survivor: „A doua aventură a vieții”
Prosport.ro
FOTO. Una dintre cele mai frumoase handbaliste ale României, la Survivor: „A doua aventură a...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
Click.ro
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată...
„Gardienii sufletului Rusiei”. Putin trimite cazacii pe frontul din Ucraina, pentru a lupta împotriva Occidentului „decadent”
Digi 24
„Gardienii sufletului Rusiei”. Putin trimite cazacii pe frontul din Ucraina, pentru a lupta împotriva Occidentului...
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a ataca alte țări din Europa
Digi24
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a...
Fabrica din România care a produs 1 milion de anvelope în 2025. Este singura din lume cu zero emisii de CO2
Promotor.ro
Fabrica din România care a produs 1 milion de anvelope în 2025. Este singura din...
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Un laptop de gaming își poate poate mări ecranul. Ce dimensiuni poate atinge?
go4it.ro
Un laptop de gaming își poate poate mări ecranul. Ce dimensiuni poate atinge?
Ceva s-a prăbușit pe Lună! Momentul a fost înregistrat
Descopera.ro
Ceva s-a prăbușit pe Lună! Momentul a fost înregistrat
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Go4Games
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Un inginer a ajuns să fie concediat după ce și-a luat 14 pauze de toaletă într-o lună de muncă. Ce au descoperit șefii pe camerele de supraveghere
Gandul.ro
Un inginer a ajuns să fie concediat după ce și-a luat 14 pauze de toaletă...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cea mai importantă lecție pe care Lora a învățat-o în 2025. Prin ce a trecut artista: „Sunt ...
Cea mai importantă lecție pe care Lora a învățat-o în 2025. Prin ce a trecut artista: „Sunt impostori!”
Imagini tulburătoare la mormântul lui Raul WS! Ce au lăsat familia și prietenii lângă cruce
Imagini tulburătoare la mormântul lui Raul WS! Ce au lăsat familia și prietenii lângă cruce
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 23 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 23 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Călin Popescu Tariceanu
Cine trebuie să plătească pentru repararea acoperișului a bloc. S-a schimbat legea din 2025
Cine trebuie să plătească pentru repararea acoperișului a bloc. S-a schimbat legea din 2025
Cele 4 zodii care își schimbă destinul în perioada 22-24 decembrie 2025. Intrarea Soarelui în Capricorn ...
Cele 4 zodii care își schimbă destinul în perioada 22-24 decembrie 2025. Intrarea Soarelui în Capricorn aduce schimbări radicale
Mesaje de Crăciun 2025. Cele mai frumoase urări pentru familie, colegi și parteneri
Mesaje de Crăciun 2025. Cele mai frumoase urări pentru familie, colegi și parteneri
Vezi toate știrile
×