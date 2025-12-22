Mesaje de Crăciun 2025. Cele mai frumoase urări pentru familie, colegi și parteneri

Dacă îți e tot mai greu să scrii, de Crăciun, un mesaj care să scoată la suprafață tot ce simți, noi îți venim în cale cu câteva idei. Fie că e vorba de cineva din familie sau de cel cu care îți împarți viața, totul e să lași imaginația să te însoțească.

Mesaje de Crăciun pentru iubit

De Crăciun, e important să ne exprimăm dragostea pentru cel de lângă noi. Mesajele de Crăciun pot face dovada afecțiunii noastre. Deși nu recunosc întotdeauna, bărbații se bucură atunci când sunt în centrul atenției noastre.

„Fie ca în perioada sărbătorilor să vezi lumea cu ochii unui copil, să trăiești minunea dragostei și să te bucuri de absolut tot ce are de oferit această sărbătoare!”

„Aceasta e o noapte specială, în care poţi întâlni o persoană specială! Este vorba despre copilul care ai fost. Uită pentru o noapte grijile și retrăiește miracolul noptii de Crăciun!”

„Îţi urez, tie şi familiei tale, multă sănătate, fericire şi MULT NOROC în viitor! LA MULŢI ANI! Sper ca această sărbătoare sa vă aducă numai fericire în casă şi familie!”

„Credința, speranța, un nou început, iubire, cadouri, prieteni adevărați… sunt doar câteva din lucrurile pe care îți doresc să le primești de Crăciun!”

Mesaje de Crăciun pentru colegi

În această perioadă, și colegii trebuie răsfățați cu vorbe alese. Ei sunt cei alături de care împărțim cea mai mare parte din timp, care ne sunt aproape la bine, dar și la greu.

„În acest Crăciun, biroul nostru devine un mic colț de casă. Cu colegi ca voi, munca devine o adevărată sărbătoare. Crăciun fericit, dragi colegi!”

„Deși nu suntem acasă, suntem împreună aici, la birou. Să avem parte de un Crăciun plin de colaborare, realizări și momente de bucurie în echipă. La mulți ani, colegi talentați!”

„În spiritul sărbătorii, vă urez să aveți parte de o atmosferă plină de bună dispoziție la locul de muncă. Crăciun fericit, colegilor de excepție!”

„În această perioadă festivă, vă mulțumesc pentru efortul și dedicarea voastră. Să avem parte de reușite și împliniri în noul an. Crăciun fericit, colegi minunați!”

„La birou, suntem o a doua familie. Să avem parte de un Crăciun plin de realizări, bucurii și colaborare fructuoasă. Cu toată stima pentru colegii mei de excepție, vă urez sărbători fericite!”

Mesaje generale de Crăciun

Dacă ești în pană de inspirație, câteva mesaje alese de pe Internet și spuse cu patos pot crea în sufletul celui care le primește o avalanșă de trăiri.

„Să vină Crăciunul şi toţi clopoţeii din brad să-ţi cânte colindul magic care să poarte cu el încrederea, puterea şi speranţa de care ai nevoie! Crăciun fericit!”

„Credința, speranța, un nou început, iubire, cadouri, prieteni adevărați… sunt doar câteva din lucrurile pe care îți doresc să le primești de Crăciun!…”

„Sufletul tău să vibreze în armonie şi pace, iubirea să te primească în braţele-i pline de căldură şi duioşie, iar norocul să te urmeze oriunde”.

„La mulţi ani cu sănătate / Să aveţi belşug, de toate / Bucurii şi nestemate / Acum şi pe mai departe”.

„Fie ca sărbătorile de anul acesta să vă umple sufletul de bucurie, încredere, speranţă şi iubire. Iar Moşul să vă aducă cele mai dorite şi neaşteptate cadouri, vouă şi celor apropiaţi. La mulţi ani cu…”

Mesaje nostime de Crăciun

„Sper că Moșul vine cu un sac mai mare anul ăsta, că după ce mănânci sarmalele alea, e singura cale să te mai scoată din casă!?”

„Dacă primești o pungă de cărbuni de la Moș Crăciun, să știi că e din partea mea. M-am gândit că ai nevoie să te încălzești la suflet! ?”

„Crăciun fericit! Am vrut să-ți iau ceva scump, dar Moș Crăciun a zis că tu ești deja destul de scump!?”

Citește și: Top 30 cele mai frumoase mesaje de Craciun! 25 decembrie 2018

Citește și: Decizia care i-a schimbat viața lui Ernest, chiar înainte de Crăciun: „Au încremenit cu globurile în mână”