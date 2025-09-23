Roxana Nemeș a născut gemeni! Primele declarații de pe patul de spital: „Bebelușii sunt bine!”

Roxana Nemeș a născut! Gemenii săi au venit pe lume ieri, 22 septembrie. Fosta vedetă PRO TV a ales să păstreze discreția, savurând clipele alături de nou-născuți și de soțul ei, Călin Hagima, fără a anunța încă marele eveniment pe rețelele sociale. CANCAN.RO a aflat în exclusivitate și vă prezintă primele ei declarații!

Roxana Nemeș a menționat în nenumărate rânduri că și-a dorit extraordinar de mult un copil. După cinci ani de tratamente și rugăciuni, vedeta a rămas însărcinată cu gemeni. Bucuria a fost cu atât mai mare când a aflat că vor fi fată și băiat. De-a lungul celor 9 luni, artista a postat tot timpul pe rețelele de socializare evoluția sarcinii, momentele frumoase, dar și locurile spectaculoase în care a fost. Ba chiar a făcut și un filmuleț în urmă cu câteva zile când le prezenta fanilor săi camera bebelușilor.

CANCAN.RO a aflat în exclusivitate că artista a născut luni, iar acum se află în spital, alături de cei doi copilași. Roxana a ales să nu dea vestea și pe social media, ci să se bucure momentan de acest fericit eveniment.

Primele declarații ale Roxanei Nemeș după ce a născut

Felicitată de redacția CANCAN.RO, Roxana Nemeș ne-a oferit și primele declarații:

„Vă mulțumesc! Suntem bine, bebelușii sunt bine! Am născut ieri!„, ne-a declarat proaspăta mămică.

Roxana Nemeș trăiește acum cele mai frumoase clipe din viața ei! După ani de tratamente și rugăciuni, acum, vedeta se simte împlinită! Atât ea, cât și bebelușii, sunt bine și sănătoși, iar cezariana a decurs conform așteptărilor.

