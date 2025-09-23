Acasă » Exclusiv » Vine barza la Pro TV? Vedeta iubită de milioane de români a făcut anunțul! „Vestea cea mare!”

Vine barza la Pro TV? Vedeta iubită de milioane de români a făcut anunțul! „Vestea cea mare!”

De: Elisa Morandi 23/09/2025 | 14:24
Vine barza la Pro TV? Vedeta iubită de milioane de români a făcut anunțul! „Vestea cea mare!”
Daniel Pavel revine pe micile ecrane cu un show exploziv care promite să zguduie audiența! Vedeta Pro TV se pregătește să plece iar din România, pentru filmări, tocmai în Thailanda. Un show în care concurenții, de la vedete la oameni obișnuiți, sunt gata să-și testeze limitele. În culise, viața personală a lui Daniel e la fel de intensă: căsătorit, pregătit să devină din nou tată și gata să schimbe scutece. ”Doamne Ajută sa fie bine și să dăm vestea cea mare”, ne-a declarat îndrăgitul prezentator, pesemne că în, curând, urmează un anunț oficial!

Daniel Pavel pregătește un show senzațional la ProTV, care promite să sfideze limitele și să lase publicul cu gura căscată! „Desafio” combină aventura, jocul și contextele inedite, filmările urmând să aibă loc în Asia de Sud-Est. În culise, prezentatorul se simte împlinit pe plan personal, proaspăt căsătorit și… pregătit să devină din nou tată!

CANCAN.RO: Daniel, prezinți un nou show la Pro Tv. Ce poți sa dezvălui?

Daniel Pavel: Suntem la Media Day și la 30 de ani de ProTV am o surpriză pentru oamenii frumoși. O surpriză extraordinară, un nou show.

Cu ce venim noi o să surprindă la nivelul cel mai înalt, zic eu. Show-ul se numeste ”Desafio”, în spaniolă. Sau “sfidarea”. Sfidarea limitelor, sfidarea elementelor naturii. Are elemente de reality show, de adventure, de game show. Ne place. Natura umană iubește jocul.

Dar, în același timp, o să aibă și ceva ce nu s-a mai făcut în România deocamdată. Concurenți puși în anumite contexte inedite.

Și asta o să prindă, nici nu am dubiu. Castingul va conta, a început și, desigur, locul de filmare, care va fi data asta… dacă mergeam spre vest, acum mergem spre est.

Daniel Pavel: ”Mă simt mai împlinit ca oricând”

CANCAN.RO: Unde filmați?

Daniel Pavel: Cel mai probabil undeva în zona Asiei de sud-est.

CANCAN.RO: Vor fi concurenți din showbiz, dar și oameni de rând?

Daniel Pavel: De data asta, într-adevar, mai ales pentru acest debut, căutăm să acoperim toate paletele.

Și concurenți cunoscuți, și concurenți care vor fi cunoscuți și vor fi iubiți de public, datorită personalității lor.

CANCAN.RO: Pe plan personal cum sunt lucrurile în viata ta? Te-ai însurat acum un an, a trecut ceva timp…

Daniel Pavel: Partea personală e la câțiva metri de mine fizic, geografic și în inima mea. Acum Ana e foarte aproape de noi în momentul ăsta.

Ideea e că… Mă simt mai împlinit ca oricând!

Adică n-aș fi crezut, îți mărturisesc că părea că este un set de reguli, de asta am evitat-o până acum. Bine, într-o măsură, dar îmi dau seama cât de important e totuși să le ai pe toate puse pe căprării.

Și actul ăla, actul ăla contează.

Deși eu făceam parte din categoria, “dom’le, nu ne leagă un act”. Uite că toate se leagă. Cand soția îmi spune “pune și tu certificatul de căsătorie mai bine”. Că mă tot întâlnesc la acte cu el. Contează, trebuie să-l pun mai bine.

CANCAN.RO: V-ati gândit și la un copil?

Daniel Pavel: Ca tată, am băiat, o mândrețe de fecior, de 20 de ani, și împreună cu mamica lui facem o treabă, zicem, foarte bună.

Soția lui Daniel Pavel vrea să-l facă tătic

Acum, cu soția, sigur că ne gândim la asta, dar nu e doar… încercăm să se așeze toate, realmente să se alinieze planetele, zic eu.

Daniel Pavel: ”Sunt pregătit să schimb scutece!”

CANCAN.RO: În ce sens?

Daniel Pavel: În sensul în care, în primul rând, e un set de analize care se face și nu mai avem chiar 25 de ani, și atunci trebuie puse toate în ordine.

CANCAN.RO:  Practic acum faceți pregătirea…

Daniel Pavel: Da, pregatirea. Dar procesul tehnologic îl cunoaștem și n-ar trebui să fie o problemă.

Suntem absolut în alegerea de zodie, când să fie. Cu Ana e o poveste, de aia spun. Ai pus punctul exact acolo unde trebuie.

Doamne Ajută sa fie bine și să dăm vestea cea mare, adică chiar își dorește foarte mult. Ne dorim.

CANCAN.RO: Ești pregătit de schimbat scutece, de dat biberon, din nou?

Daniel Pavel:  Să-mi aduc aminte cum a fost acum 20 de ani, da. Dar am fost și lângă surioara mea care e mai mică cu 10 ani și eu aveam 10 ani. Deși, frățiorul meu, fratele, cu mai mic 8 ani, se ocupa și da, da, sunt pregătit.

Trebuia să mi se întâmple din nou, nu puteam să scap.

Îmi plac foarte mult copiii, asta-i clar.

CANCAN.RO: Ana va veni cu tine la filmari?

Daniel Pavel: Nu, Ana de data asta, nu. Are niște proiecte anul ăsta, Slavă Domnului, și pentru ea, pe partea avocațială.
Și nu știm încă, nu mai e Dominicană, unde știam totul acolo. Acum explorăm cu toții, echipa de proiect, suntem cu toții într-o efervescență, așa că sărim în necunoscut. Să vedem cum e acolo.

CANCAN.RO: Baiatul tău ce face?

Daniel Pavel: Anul III la Drept la Viena, luptător, supraviețuiește în elita dreptului austriac și internațional, își ia examenele, însă se distrează în România extraordinar. Vara asta a fost vara lui.

E împlinirea vieții un copil, într- adevăr.

