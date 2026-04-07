Gică Hagi a început să plângă în direct, după ce Mircea Lucescu a murit: "M-a descoperit, m-a crescut și îi mulțumesc!"

Gică Hagi a început să plângă în direct, după ce Mircea Lucescu a murit: ”M-a descoperit, m-a crescut și îi mulțumesc!”

De: Elisa Tîrgovățu 07/04/2026 | 21:49
Sursa foto: captură video

Mircea Lucescu a încetat din viață în urmă cu puțin timp. Imediat după aflarea veștii, Gică Hagi a oferit un interviu emoționant. Antrenorul a adus un omagiu, în lacrimi, fostului selecționer și l-a catalogat ca fiind părintele său, omul care l-a crescut și l-a învățat. 

Gică Hagi a plâns pe tot parcursul interviului. Antrenorul a mărturisit că regretă pierderea lui Mircea Lucescu. El a transmis un mesaj încărcat de emoție. Pe lângă durerea profundă, Hagi a subliniat și impactul uriaș pe care Mircea Lucescu l-a avut asupra fotbalului românesc și asupra carierei sale personale.

El a povestit momentele în care Lucescu l-a sprijinit în decizii dificile și cum sfaturile sale l-au ghidat în momentele-cheie. În încheiere, Hagi a transmis un mesaj de recunoștință și speranță, afirmând că moștenirea lui Lucescu va rămâne veșnic vie în inimile celor care l-au cunoscut și admirat.

„A fost un părinte pentru mine, m-a crescut, unul din profesorii mei. Ce să zic…Dumnezeu să-l odihnească în pace. Nu mai e…Nu am cuvinte, nu pot. E atât de greu, un om pasionat, dedicat, a iubit fotbalul, ne-a crescut. Păcat. A făcut atât de multe lucruri pentru fotbalul românesc. A crescut generații. Eu îi sunt atât de recunoscător pentru că m-a debutat la 18 ani, a avut încredere în mine. Păcat că s-a stins.

Ne-a lăsat pe noi acum să-l amintim întotdeauna. A fost căpitan ca jucător la naționala României, ca antrenor a fost cel mai mare din toate timpurile. Pentru mine e greu. Am vorbit acum 2-3 zile, când s-a întors din Turcia. Zicea că e bine, apoi seara a intrat în…a avut probleme. Mi-a dat curaj, mi-a dat încredere. M-a învățat multe lucruri și îi mulțumesc”, a declarat Gică Hagi.

„Il Luce” s-a stins din viață la Spitalul Universitar din București

Mircea Lucescu a murit la Spitalul Universitar din București marți, 7 aprilie 2026, la ora 20:30. Fostul selecționer era internat la Spitalul Universitar din București din 29 martie, după ce i s-a făcut rău înaintea antrenamentului echipei naționale de fotbal. El urma să fie externat vineri, 3 aprilie, însă a suferit un infarct miocardic acut, după cum a anunțat Spitalul Universitar.

„M-am enervat foarte tare când am început să fac analiza meciului cu Turcia, chiar dacă au trecut deja 3 zile. Și de la starea asta de nervozitate mi s-a făcut rău. Am simțit că nu mai pot respira normal. Sub nicio formă n-am suferit un stop cardiac, că am văzut că unii așa au scris. Au fost fibrilații. Mi s-a mai întâmplat prima dată când eram la Brescia. Era foarte frig afară atunci și m-au dus la spital”, spunea Mircea Lucescu, înainte de a fi internat la spital.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Știri
Știri
Mediafax
Gandul.ro
Prosport.ro
Adevarul
Digi24
Mediafax
Parteneri
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Prosport.ro
Ciao.ro
Click.ro
Digi 24
Digi24
Promotor.ro
Râzi cu lacrimi
go4it.ro
Descopera.ro
Go4Games
Gandul.ro
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Vezi toate știrile