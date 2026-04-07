Gică Hagi a început să plângă în direct, după ce Mircea Lucescu a murit: ”M-a descoperit, m-a crescut și îi mulțumesc!”

Mircea Lucescu a încetat din viață în urmă cu puțin timp. Imediat după aflarea veștii, Gică Hagi a oferit un interviu emoționant. Antrenorul a adus un omagiu, în lacrimi, fostului selecționer și l-a catalogat ca fiind părintele său, omul care l-a crescut și l-a învățat.

Gică Hagi a plâns pe tot parcursul interviului. Antrenorul a mărturisit că regretă pierderea lui Mircea Lucescu. El a transmis un mesaj încărcat de emoție. Pe lângă durerea profundă, Hagi a subliniat și impactul uriaș pe care Mircea Lucescu l-a avut asupra fotbalului românesc și asupra carierei sale personale.

El a povestit momentele în care Lucescu l-a sprijinit în decizii dificile și cum sfaturile sale l-au ghidat în momentele-cheie. În încheiere, Hagi a transmis un mesaj de recunoștință și speranță, afirmând că moștenirea lui Lucescu va rămâne veșnic vie în inimile celor care l-au cunoscut și admirat.

„A fost un părinte pentru mine, m-a crescut, unul din profesorii mei. Ce să zic…Dumnezeu să-l odihnească în pace. Nu mai e…Nu am cuvinte, nu pot. E atât de greu, un om pasionat, dedicat, a iubit fotbalul, ne-a crescut. Păcat. A făcut atât de multe lucruri pentru fotbalul românesc. A crescut generații. Eu îi sunt atât de recunoscător pentru că m-a debutat la 18 ani, a avut încredere în mine. Păcat că s-a stins. Ne-a lăsat pe noi acum să-l amintim întotdeauna. A fost căpitan ca jucător la naționala României, ca antrenor a fost cel mai mare din toate timpurile. Pentru mine e greu. Am vorbit acum 2-3 zile, când s-a întors din Turcia. Zicea că e bine, apoi seara a intrat în…a avut probleme. Mi-a dat curaj, mi-a dat încredere. M-a învățat multe lucruri și îi mulțumesc”, a declarat Gică Hagi.

„Il Luce” s-a stins din viață la Spitalul Universitar din București

Mircea Lucescu a murit la Spitalul Universitar din București marți, 7 aprilie 2026, la ora 20:30. Fostul selecționer era internat la Spitalul Universitar din București din 29 martie, după ce i s-a făcut rău înaintea antrenamentului echipei naționale de fotbal. El urma să fie externat vineri, 3 aprilie, însă a suferit un infarct miocardic acut, după cum a anunțat Spitalul Universitar.