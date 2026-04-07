Ultimele declarații ale lui Mircea Lucescu, înainte să moară: „Sper să se descurce băieții și fără mine”

De: Elisa Tîrgovățu 07/04/2026 | 21:32
Mircea Lucescu s-a stins din viață în urmă cu puțin timp. Fostul selecționer a lăsat în urmă o carieră impresionantă în lumea fotbalului. El și-a dedicat întreaga viață acestui sport, inclusiv ultimii ani din viață. În ciuda problemelor de sănătate a continuat să fie prezent pe teren.

La scurt timp după meciul României cu Turcia, Mircea Lucescu s-a simțit foarte rău. Eșecul echipei și problemele de sănătate l-au adus pe antrenor într-o stare precară. Regretatul sportiv a leșinat chiar în timpul ședinței tehnice de dinaintea meciului cu Slovacia. Ulterior, a fost transportat la spital.

„M-am enervat foarte tare când am început să fac analiza meciului cu Turcia, chiar dacă au trecut deja 3 zile. Și de la starea asta de nervozitate mi s-a făcut rău. Am simțit că nu mai pot respira normal. Sub nicio formă n-am suferit un stop cardiac, că am văzut că unii așa au scris. Au fost fibrilații. Mi s-a mai întâmplat prima dată când eram la Brescia. Era foarte frig afară atunci și m-au dus la spital. Mi-au zis că dacă nu ies singur din fibrilații, atunci în dimineața următoare îmi vor face șocuri, dar dimineața îmi revenise pulsul. Apoi, am pățit asta cu fibrilații și la finalul anului trecut. Acum iarăși. O să mai fac mâine un alt set de investigații.

Unde să mai plec? Cine mă lasă să mă duc după toată tevatura asta care a ieșit azi? Sper să se descurce băieții și fără mine, deși nu pot să pricep rostul unui astfel de meci și de ce FIFA a decis așa. Am făcut niște erori… Și la faza golului, nu se poate să tratăm așa… Nu se poate… de-asta m-am și supărat și astăzi atât de tare. Turcii, după minutul 60-65, n-ar mai fi putut duce ritmul și atunci îi puteam surprinde.

Cine a analizat atent meciul a văzut că Turcia nu ne-a surprins cu nimic, absolut nimic. Situațiile pe care le-au avut în prima repriză au plecat de la niște mingi pierdute de noi, într-un mod incredibil. În rest, Turcia nu ne-a pus în dificultate deloc.(…)
Gata, s-a terminat. Mai important însă e altceva. Eu cred în potențialul acestei generații. Fotbaliștii au mult talent. Susținuți, ei și noul selecționer vor putea reuși rezultate bune, sunt convins”, spunea Mircea Lucescu, conform golazo.ro.

Ce a făcut Mircea Lucescu după infarct

Mircea Lucescu a rămas aproape de pasiunile sale: fotbalul și familia. La scurt timp după infarct, l-a sunat pe fiul său, Răzvan Lucescu, antrenorul echipei PAOK, pentru a-i spune că se simte mai bine. În cadrul conversației, „Il Luce” a făcut însă și o cerere surprinzătoare: a solicitat două bilete la finala Cupei Greciei, dorind să fie în tribune pentru a-și susține echipa și pe fiul său.

