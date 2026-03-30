Vanessa a lui BDLP și-a dat tatăl în judecată și îi cere pensie alimentară: “Își permite un stil de viață mult peste medie”

Vanessa Călin (22 de ani), iubita lui Bogdan de Ploiești, s-a afișat mereu alături de mama sa, cu care are o relație extrem de apropiată și alături de care petrece mult timp. În schimb, tatăl ei a rămas o prezență discretă, despre care nu a vorbit aproape niciodată public. CANCAN.RO a aflat că părinții ei au divorțat în urmă cu câțiva ani, iar relația dintre Vanessa și tatăl său a trecut și prin perioade mai puțin roz. Recent,Vanessa și-a dat tatăl în judecată, solicitând plata unei pensii alimentare.

În cererea de chemare în judecată, Vanessa a arătat că părinții săi au divorțat în anul 2018, iar prin convenția încheiată la momentul desfacerii căsătoriei tatăl ar fi fost de acord, inițial, să contribuie financiar la cheltuielile de creștere și educare prin plata unei pensii de întreținere de 500 de lei lunar.

Se pare însă că această obligație nu ar fi fost executată niciodată și că, ulterior divorțului, nu ar fi primit sprijin material sau moral din partea tatălui.

”În motivarea cererii a arătat că, în urma unei casnicii cu mari probleme, părinții săi au divorțat în anul 2018, așa cum rezultă din certificatul de divorț. Conform acestei Convenții, la data desfacerii căsătoriei dintre părinții săi, reclamanta a fost singurul copil minor, rămas în întreținerea părinților săi, fratele său fiind major, în raport de care s-a stabilit, tatăl său fiind de acord, în sarcina sa, obligata de plată a unei contribuții la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și pregătire profesională în cuantum de 500 lei/lună, pe care tatăl său nu a executat-o niciodată față de reclamantă, în niciuna dintre modalitățile prevăzute de lege. Ulterior desfacerii căsătoriei părinților săi, reclamanta nu a primit niciodată de la tatăl său niciun fel de sprijin, de nicio natură, nici moral, nici material, nici măcar suma de 500 lei cu care a fost de acord prin Convenția sus menționată, acesta comportându-se față de reclamantă ca și cum nu ar exista”.

”Mama a rămas fără loc de muncă”

În cererea de chemare de judecată ea a mai precizat că este studentă în anul al doilea și că întâmpină dificultăți în acoperirea cheltuielilor necesare continuării studiilor.

”Reclamanta a arătat instanței de judecată că este studentă în anul 2 la Universitatea „Artifex” din București, la Facultatea de Management și Marketing, la loc cu taxă, la zi. În ciuda faptului că mai și lucrează sporadic, întrucât trebuie să fie prezentă și la cursuri, îi este foarte greu să facă față tuturor cheltuielilor, sens în care a apreciat că tatăl său ar trebui să-și îndeplinească față de aceasta obligația prevăzută de lege, pe care nu a insistat s-o achite până acum, deși nu a executat-o niciodată față de reclamantă cu bună credință, în niciun fel, întrucât se află într-un moment mai greu, în care mama a rămas fără loc de muncă, iar reclamanta trebuie să acorde o atenție mai mare studiului cu scopul de a finaliza cu bine facultatea”.

Totodată, a arătat că nu cunoaște veniturile tatălui său, însă consideră că acesta are posibilități materiale ridicate, invocând stilul de viață și bunurile deținute de acesta.

”De asemenea, reclamanta a arătat că nu cunoaște veniturile tatălui său însă, a afirmat cu toată certitudinea că își permite un stil de viață mult peste medie, fără să cunoască sursa veniturilor sale și fără să știe concret ce bunuri deține, însă își permite o viață peste medie din punct de vedere material, deținând autoturism scump, locuiește într-un imobil destul de mare, își permite vacanțe lungi și foarte costisitoare, ceea ce însă nu l-a determinat să își îndeplinească măcar obligația de plată a pensiei in cuantum de 500 lei față de reclamantă, asupra căreia chiar acesta a fost de acord să și-o asume”.

În apărarea sa, tatăl Vanesssei a cerut să fie respinsă această cerere și susține că și-a ajutat fiica, financiar, de-a lungul timpului.

”I-a oferit acesteia bani în numerar cât și prin transferuri bancare dar nu s-a gândit niciodată că fiica sa va ajunge în punctul în care să îl acționeze în instanță pentru că nu și-ar fi îndeplinit obligațiile sale de tată, dincolo de ceea ce a stabilit de comun acord cu fosta soție prin Convenția încheiată în procedura divorțului. Ulterior desfacerii căsătoriei, a avut o relație frumoasă cu fiica sa, cu toate că au fost și perioade în care existau tensiuni din cauza fostei sale soții care încerca prin orice mijloc să o îndepărteze pe aceasta de pârât. De-a lungul timpului, relația cu fiica sa a fost în mare parte bună, motiv pentru care i-a dat acesteia cu regularitate bani în numerar, fără ca fosta sa soție să știe din cauza relației conflictuale pe care aceasta a înțeles să o abordeze față de acesta”, a susținut bărbatul în fața instanței.

Analizând dovezile depuse, instanța a constatat că Vanessa este majoră și că, începând cu luna iunie 2024, a realizat venituri brute lunare recurente de aproximativ 8.000 de lei sau mai mult, în anumite luni ajungând la 9.600 de lei și chiar 11.000 de lei.Din înscrisurile depuse la dosar a rezultat și că desfășoară activitate de model.

Prin hotărârea pronunțată la 5 ianuarie 2026, Judecătoria Sectorului 6 București a respins cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată, apreciind că reclamanta realizează venituri suficiente și nu se află într-o stare de nevoie care să justifice acordarea pensiei de întreținere.

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

