Cum arată Angela Similea la 78 de ani! Este de o eleganță pură

Angela Similea este una dintre cele mai cunoscute și iubite artiste din muzica românească. Celebra doamnă a muzicii ușoare și-a făcut apariția la spectacolul lui Aurelian Temișan, organizat la Teatru Național. În ciuda vârstei din buletin, artista emană eleganță prin toți porii.

După cum vă spuneam, vârsta de 78 de ani nu o împiedică pe Angela Similea să își demonstreze de fiecare dată rafinamentul și eleganța incomparabile. Mai mult, celebra artistă reușește să atragă toate privirile atunci când pășește într-o încăpere, iar complimentele curg.

Angela Similea a fost una dintre cele mai surprinzătoare și speciale prezențe de la concertul lui Aurelian Temișan. Marea artistă și-a făcut apariția într-o ținută specifică stilului ei incontestabil. Eleganța de care a dat dovadă a demonstrat, încă o dată, că vârsta este doar un număr.

Un moment emoționant al serii a fost marcat de interpretarea melodiei „Trăiesc” de către Nico. Aceasta este una dintre cele mai cunoscute piese din repertoriul Angelei Similea, iar celebra artistă nu și-a putut stăpâni lacrimile atunci când Nico i-a adresat mulțumiri pentru cântecul ce va rămâne mereu în amintirea românilor.

Viața personală a artistei nu a fost lipsită de momente dificile, care au contribuit la decizia ei de a se retrage din viața publică. Unul dintre cele mai dureroase episoade a fost emigrarea unicului său fiu, rezultat al căsniciei cu Sorin Movileanu, în Statele Unite. Acest eveniment, petrecut în urmă cu două decenii, a avut un impact profund asupra artistei, care a mărturisit că șocul a fost atât de mare încât părul i-a albit complet într-o singură zi.

„El s-a adaptat acolo foarte bine, i-a placut, dar eu… am albit pe drumul inapoi spre tara. Am albit complet… A fost, pentru mine, o lupta cumplita sa ma despart de el. A fost ca un soc si am albit extraordinar de mult!”, a spus Angela Similea, în urmă cu mult timp.