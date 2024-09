Angela Similea a împlinit 78 de ani recent, uitată de toată lumea. Cum arată acum

Angela Similea, una dintre cele mai iubite și respectate voci ale muzicii românești, a sărbătorit recent împlinirea a 78 de ani. Artista, care și-a cucerit locul în inimile românilor cu o carieră strălucitoare ce se întinde pe mai multe decenii, a ales să se retragă din lumina reflectoarelor în urmă cu câțiva ani. În ciuda absenței sale din spațiul public, Angela Similea nu a fost uitată, iar prezența ei la un recent eveniment artistic a stârnit interesul și admirația celor care au avut ocazia să o revadă.

Artista a fost observată la un spectacol din comuna Chiajna, unde a apărut ca simplă spectatoare, evitând să atragă atenția asupra sa. Cu toate acestea, eleganța și rafinamentul care au caracterizat-o întotdeauna nu au putut trece neobservate. Îmbrăcată într-un costum alb impecabil, compus din pantaloni și o bluză, completat de o pălărie de vară și o poșetă asortată, Angela Similea a demonstrat încă o dată că stilul nu cunoaște vârstă.

Prezența sa discretă la acest eveniment a fost remarcată de primarul localității, chiar în timp ce colega și prietena sa de-o viață, Mirabela Dauer, performa pe scenă. Această apariție a confirmat faptul că, deși a ales să trăiască mai retrasă, Angela Similea continuă să își mențină statutul de icon al eleganței și bunului gust. În vârstă de 78 de ani, artista este un exemplu de grație și demnitate, rămânând aproape de sufletele celor care au crescut cu muzica ei.

Viața personală a artistei nu a fost lipsită de momente dificile, care au contribuit la decizia ei de a se retrage din viața publică. Unul dintre cele mai dureroase episoade a fost emigrarea unicului său fiu, rezultat al căsniciei cu Sorin Movileanu, în Statele Unite. Acest eveniment, petrecut în urmă cu două decenii, a avut un impact profund asupra artistei, care a mărturisit că șocul a fost atât de mare încât părul i-a albit complet într-o singură zi.

„El s-a adaptat acolo foarte bine, i-a placut, dar eu… am albit pe drumul inapoi spre tara. Am albit complet… A fost, pentru mine, o lupta cumplita sa ma despart de el. A fost ca un soc si am albit extraordinar de mult!”, a spus Angela Similea.