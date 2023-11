Șocul trăit de marea Angela Similea. Cântăreața a albit în momentul în care fiul său a anunțat-o că se mută peste hotare

Angela Similea a trăit un real șoc, în momentul în care fiul său, Sorin Hilgen, a anunțat-o că se mută peste hotare. În urma șocului trăit, cântăreața în vârstă de 77 de ani a albit brusc. Iată detaliile mai jos, în articol.

Ajunsă la vârsta de 77 de ani, Angela Similea a reușit să își mențină o prestanță pe scena muzicii românești. De altfel, de-a lungul timpului, a vorbit cu drag despre familie, mai ales despre fiul ei, Sorin, unicul moștenitor, care se află peste hotare. Sorin Hilgen este rodul iubirii din cea de-a doua căsătorie a artistei (chitaristul Sorin Movileanu, care a acuzat-o de infidelitate). Ulterior, a fost înfiat de cel de-al treilea soț al Angelei Similea, și anume omul de afaceri Jan Christian.

În urmă cu mai bine de 20 de ani, Sorin Hilgen decidea să părăsească definitiv România. A ales calea „visului american”, așa că s-a mutat în SUA, acolo unde locuiește, în proximitatea Boston, alături de soția lui și cei doi copii (din mariajul cu Bianca Cristinoiu Jones). De altfel, activează în divizia IT a unei companii celebre și are o situație financiară stabilă.

Plecarea de lângă mamă, însă, a adus la „pachet” durere în sufletul celebrei artiste – deși și-a dorit mereu ca fiul ei să aibă succes, cântăreața a fost măcinată de dor. Și a îndurat atât de mult dor încât a albit, odată ce fiul ei a plecat la studii în Elveția.

„El s-a adaptat acolo foarte bine, i-a plăcut, dar eu… am albit pe drumul înapoi spre țară. Am albit complet… A fost, pentru mine, o cumplită luptă să mă despart de el. A fost ca un șoc și am albit extraordinar de mult!”, povestea Angela Similea.