Angela Similea, desființată de fostul soț: ”S-a culcat cu bărbați însurați”

Angela Similea (76 de ani) este una dintre vocile de aur ale României, însă trecutul ei amoros pare să nu-i dea pace. Al doilea soț al artistei, cel care esti și tatăl singurului ei copil, vine cu dezvăluiri cutremurătoare despre cea care i-a fost parteneră timp de mulți ani. Sorin Movileanu (76 de ani) își desființează fosta soție și o acuză de infidelitate.

Trecutul amoros al Angelei Similea a fost readus în lumină de către Sorin Movileanu, al doilea soț al artistei și tatăl singurului ei copil, care după divorț a rămas în custodia mamei. În prezent, Sorin Movileanu este stabilit în Belgia, țara în care s-a mutat în anul 1990.

În urmă cu ceva ani, bărbatul făcea declarații dure la adresa fostei lui soții și spunea că artista este, de fapt, o femeie rea fără niciun fel de principiu. Sorin Movileanu a dat cărțile pe față și a desființat-o pe mama copilului său, iar la baza acestui conflict ar fi cântărit destul de mult faptul că bărbatul nu a mai fost lăsat să-și vadă copilul și timp de mulți ani nu a știu nimic de el, chiar dacă, în momentul în care au divorțat artista i-a promis că o să-l informeze cu tot ceea ce se va întâmpla în viața fiului lor.

”Este o femeie rea, egoistă, care a fost influențată negativ de către mama ei, Gherghina, un diavol de om. Banii au fost întotdeauna importanți pentru ea… Niciodată n-a contat cu cine era căsătorită, ea și-a înșelat toți bărbații. La divort, mi-a spus că mă va ține la curent cu tot ce se va întâmpla important în viața băiatului nostru, Sorin, dar nu s-a ținut de cuvânt”, afirmat Sorin Movileanu în 2012.

Sorin Movileanu, fostul soț al Angelei Similea, acuzații dure la adresa artistei

Pe lângă aceste afirmații, Sorin Movileanu spunea despre artista Generației de Aur faptul că s-a culcat cu mai mulți bărbați însurați, printre care se numără Florin Piersic, Titus Munteanu și Marcel Dragomir.

„Angela Similea nu are nici un pic de Dumnezeu! Toţi cei cu care s-a culcat erau căsătoriţi. S-a culcat şi cu Forin Piersic, şi cu naşul nostru, Titus Munteanu, şi cu Marcel Dragomir!”, am mai spus fostul soț al artistei.

Printre altele, Sorin Movileanu recunoaște că amintirile plăcute nu pot fi șterse din mintea lui. Artistul și-a adus aminte cu drag de primele momente când a cunoscut-o pe cea care urma să-i devină soție. Fiind amândoi artiști, prima interacțiune au avut-o în cadrul unui turneu în Brașov, în octombrie 1971, acolo unde avea să se înfiripe relația lor de iubire.

”Eu am cunoscut-o într-un turneu în care eram cu bandul lui Horia Moculescu, în octombrie 1971. Primul spectacol l-am avut la Câmpina, unde ea nu a venit, pentru că avea un microrecital la televiziune. Dar a venit la Braşov. După spectacol, băieţii au plecat cu iubitele, iar eu am rămas cu Angela, să vadă emisiunea pe care o înregistrase. Şi, după asta, am mers în cuşeta mea să jucăm cărţi. A fost un moment plăcut pentru amândoi acea seară”, a spus Sorin Movileanu în anul 2012, conform KanalD.