Prognoza meteo azi, 5 ianuarie 2026. Iarna nu cedează: România, sub nori și precipitații. Zonele în care vor crește temperaturile

De: Paul Hangerli 05/01/2026 | 05:30
Vremea azi. Sursa- Arhivă Cancan.ro

Prognoza meteo azi, 5 ianuarie 2026. Vremea va fi în general rece și predominant norosă în cea mai mare parte a României, cu precipitații mixte în multe regiuni. Sud-estul și litoralul vor fi cele mai blânde, cu valori de până la 11°C la Constanța, în timp ce nord-estul va fi mai rece, cu temperaturi apropiate sau sub pragul de îngheț. În centru și în zonele montane vor persista condiții de iarnă.

Vremea rămâne rece și instabilă în multe zone ale țării, cu nebulozitate accentuată și precipitații mixte pe alocuri, sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare. La munte sunt posibile episoade de ninsoare și condiții specifice de iarnă.

Vremea de azi pe regiuni

Nord și Vest

În nord și vest, cerul va fi mai mult noros, cu precipitații de iarnă sub formă de ninsoare și lapoviță. Dimineața și seara pot apărea episoade de polei.

Sud și Sud-Est

În sud și sud-est, vremea va fi predominant norosă, cu ploi slabe sau precipitații mixte în unele intervale, mai ales dimineața și în a doua parte a zilei.

Oltenia și Sud-Vest

În Oltenia și sud-vest predomină norii, cu precipitații slabe și condiții de umezeală ridicată. Local, dimineața pot apărea fenomene de iarnă, precum lapoviță sau polei.

Est și Nord-Est

În est și nord-est, cerul va fi noros, cu fulguieli sau ninsoare slabă în unele intervale și risc de gheață sau polei izolat.

Centrul țării și zona Carpaților

În centrul țării și în zona Carpaților, vremea va fi rece, cu ninsori sau precipitații mixte în funcție de altitudine. În zonele montane pot apărea condiții dificile de drum.

Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea și pe litoral, vremea va fi mai blândă decât în interiorul țării, dar va rămâne umedă, cu ploi și burniță. Vântul poate avea intensificări trecătoare.

Vremea în Capitală

În București, temperatura maximă de azi va fi de 2°C, iar temperatura minimă va fi de 0°C. Vremea va fi predominant norosă, cu posibilitatea unor averse trecătoare în a doua parte a zilei.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca: temperatura maximă va fi de 1°C, iar minima de -1°C. Cerul va fi noros, cu posibilitatea unor precipitații mixte și condiții de iarnă în unele intervale.

Timișoara: maxima va atinge 2°C, iar minima va coborî la -1°C. Vremea va fi norosă, cu precipitații mixte și risc de gheață sau polei.

Iași: temperatura maximă va fi de 0°C, iar minima de -2°C. Cer noros, cu ninsoare slabă posibilă și risc de polei izolat.

Craiova: se vor înregistra 2°C maxima și 1°C minima. Cer noros, cu ploi slabe sau burniță și umezeală ridicată.

Constanța: temperatura maximă va ajunge la 11°C, iar minima la 9°C. Dimineața sunt posibile ploi și burniță, apoi cerul va rămâne noros, cu influență maritimă evidentă.

Brașov: maxima va fi de 4°C, iar minima de 1°C. Cer noros, cu șanse de averse și condiții de iarnă în zonele mai înalte din apropiere.

