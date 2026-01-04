Ninge 10 zile fără oprire în aceste orașe din România. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather

Iarna își face simțită prezența tot mai puternic în România, iar următoarea perioadă se anunță una deosebit de dificilă pentru zonele montane. Conform prognozelor meteorologice publicate de AccuWeather, mai multe orașe situate în centrul țării vor fi afectate de un episod prelungit de ninsori, care ar putea dura fără întrerupere timp de aproximativ zece zile.

Cele mai vizate sunt localitățile din depresiunile montane, unde condițiile climatice favorizează acumularea stratului de zăpadă și menținerea temperaturilor scăzute pe termen mai lung. Printre orașele aflate sub incidența acestui episod de iarnă autentică se numără Brașovul, unde prognoza pentru finalul lunii ianuarie indică ninsori aproape zilnice.

Ninge 10 zile fără oprire în aceste orașe din România

Intervalul critic este cuprins între 22 și 31 ianuarie, perioadă în care precipitațiile sub formă de ninsoare sunt prognozate să cadă constant, fără pauze semnificative. În acest interval, temperaturile maxime diurne vor oscila, în general, între 2 și 5 grade Celsius, valori aparent blânde pentru mijlocul iernii, însă suficiente pentru a menține un strat consistent de zăpadă, mai ales în condițiile în care nopțile vor aduce temperaturi negative.

Minimele nocturne sunt estimate să coboare frecvent între -2 și -6 grade Celsius, ceea ce va favoriza înghețul și formarea poleiului, în special pe drumurile secundare și în zonele umbrite. Acest contrast termic dintre zi și noapte va contribui la persistența fenomenelor specifice sezonului rece și va îngreuna intervențiile de deszăpezire.

Brașovul reprezintă un exemplu relevant pentru ceea ce urmează să se întâmple în multe alte orașe din zona montană. Prognoza detaliată pentru luna ianuarie arată o succesiune clară de zile cu ninsoare, iar cele zece zile consecutive evidențiate confirmă instalarea unui episod de iarnă severă, caracterizat prin precipitații constante și temperaturi scăzute. În astfel de condiții, stratul de zăpadă ar putea crește semnificativ, mai ales în zonele situate la altitudini mai mari.

SURSA FOTO: Accuweather

