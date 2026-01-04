Acasă » Știri » Ninge 10 zile fără oprire în aceste orașe din România. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather

Ninge 10 zile fără oprire în aceste orașe din România. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather

De: Anca Chihaie 04/01/2026 | 08:40
Ninge 10 zile fără oprire în aceste orașe din România. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Va ninge 10 zile consecutiv în România

Iarna își face simțită prezența tot mai puternic în România, iar următoarea perioadă se anunță una deosebit de dificilă pentru zonele montane. Conform prognozelor meteorologice publicate de AccuWeather, mai multe orașe situate în centrul țării vor fi afectate de un episod prelungit de ninsori, care ar putea dura fără întrerupere timp de aproximativ zece zile.

Cele mai vizate sunt localitățile din depresiunile montane, unde condițiile climatice favorizează acumularea stratului de zăpadă și menținerea temperaturilor scăzute pe termen mai lung. Printre orașele aflate sub incidența acestui episod de iarnă autentică se numără Brașovul, unde prognoza pentru finalul lunii ianuarie indică ninsori aproape zilnice.

Ninge 10 zile fără oprire în aceste orașe din România

Intervalul critic este cuprins între 22 și 31 ianuarie, perioadă în care precipitațiile sub formă de ninsoare sunt prognozate să cadă constant, fără pauze semnificative. În acest interval, temperaturile maxime diurne vor oscila, în general, între 2 și 5 grade Celsius, valori aparent blânde pentru mijlocul iernii, însă suficiente pentru a menține un strat consistent de zăpadă, mai ales în condițiile în care nopțile vor aduce temperaturi negative.

Minimele nocturne sunt estimate să coboare frecvent între -2 și -6 grade Celsius, ceea ce va favoriza înghețul și formarea poleiului, în special pe drumurile secundare și în zonele umbrite. Acest contrast termic dintre zi și noapte va contribui la persistența fenomenelor specifice sezonului rece și va îngreuna intervențiile de deszăpezire.

Ninge 10 zile fără oprire în aceste orașe din România
Ninge 10 zile fără oprire în aceste orașe din România

Brașovul reprezintă un exemplu relevant pentru ceea ce urmează să se întâmple în multe alte orașe din zona montană. Prognoza detaliată pentru luna ianuarie arată o succesiune clară de zile cu ninsoare, iar cele zece zile consecutive evidențiate confirmă instalarea unui episod de iarnă severă, caracterizat prin precipitații constante și temperaturi scăzute. În astfel de condiții, stratul de zăpadă ar putea crește semnificativ, mai ales în zonele situate la altitudini mai mari.

SURSA FOTO: Accuweather

CITEȘTE ȘI: Prognoza meteo azi, 30 decembrie 2025. Iarna își arată colții: temperaturi scăzute și vânt rece în toată România

Categoriile de pensionari din România favorizate de noua lege a pensiilor, din 2026. Cine se încadrează

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Iluzie optică virală | Depistați numărul 63 ascuns printre 36! Doar 1 dintre 100 de oameni poate
Știri
Iluzie optică virală | Depistați numărul 63 ascuns printre 36! Doar 1 dintre 100 de oameni poate
Cuplul anului 2026 în showbiz: Cătălin Bordea s-a cuplat cu o puștoaică de 20 de ani. Mama ei este de o vârstă cu el
Știri
Cuplul anului 2026 în showbiz: Cătălin Bordea s-a cuplat cu o puștoaică de 20 de ani. Mama ei…
Meteorologii ANM anunță ploi și ninsori în mai multe zone din țară
Mediafax
Meteorologii ANM anunță ploi și ninsori în mai multe zone din țară
Linia 5 de tramvai, „Misiune imposibilă”. Redeschiderea „rutei corporatiștilor” a devenit un adevărat mister, deși lucrarea este predată către Primăria Capitalei
Gandul.ro
Linia 5 de tramvai, „Misiune imposibilă”. Redeschiderea „rutei corporatiștilor” a devenit un adevărat...
Simona Halep a văzut cum arată hotelul ei după petrecerea de Revelion și a reacționat! Turiștii au scos din buzunare mii de euro pentru un sejur. FOTO
Prosport.ro
Simona Halep a văzut cum arată hotelul ei după petrecerea de Revelion și...
Afacerea care câștigă teren în România. O familie întoarsă din Germania a făcut profit dintr-o cultură atipică: „Devin rapid o necesitate în alimentație”
Adevarul
Afacerea care câștigă teren în România. O familie întoarsă din Germania a făcut...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas...
Ce este Delta Force, unitatea de elită implicată în misiunea de capturare a lui Nicolas Maduro
Mediafax
Ce este Delta Force, unitatea de elită implicată în misiunea de capturare a...
Parteneri
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două săptămâni
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două...
Vlăduța Lupău s-a distrat cu Andra și Cătălin Măruță într-un complex de milioane de euro
Prosport.ro
Vlăduța Lupău s-a distrat cu Andra și Cătălin Măruță într-un complex de milioane de euro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Vedeta din România care a fost jefuită de două ori pe aeroportul din Madrid: „Uite că se poate și mai rău ca în țara noastră”
Click.ro
Vedeta din România care a fost jefuită de două ori pe aeroportul din Madrid: „Uite...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Digi24
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Apple: Sfârșitul asistenței pentru două iPhone-uri, un MacBook și alte dispozitive
go4it.ro
Apple: Sfârșitul asistenței pentru două iPhone-uri, un MacBook și alte dispozitive
6 orașe „pierdute” pe care arheologii nu le-au găsit niciodată
Descopera.ro
6 orașe „pierdute” pe care arheologii nu le-au găsit niciodată
Jocuri gratuite oferite abonaților PlayStation în ianuarie 2026
Go4Games
Jocuri gratuite oferite abonaților PlayStation în ianuarie 2026
Linia 5 de tramvai, „Misiune imposibilă”. Redeschiderea „rutei corporatiștilor” a devenit un adevărat mister, deși lucrarea este predată către Primăria Capitalei
Gandul.ro
Linia 5 de tramvai, „Misiune imposibilă”. Redeschiderea „rutei corporatiștilor” a devenit un adevărat mister, deși...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Iluzie optică virală | Depistați numărul 63 ascuns printre 36! Doar 1 dintre 100 de oameni poate
Iluzie optică virală | Depistați numărul 63 ascuns printre 36! Doar 1 dintre 100 de oameni poate
Cuplul anului 2026 în showbiz: Cătălin Bordea s-a cuplat cu o puștoaică de 20 de ani. Mama ei este ...
Cuplul anului 2026 în showbiz: Cătălin Bordea s-a cuplat cu o puștoaică de 20 de ani. Mama ei este de o vârstă cu el
Horoscop Scorpion 2026: echilibru interior, iubiri decisive, afirmare profesională și bani
Horoscop Scorpion 2026: echilibru interior, iubiri decisive, afirmare profesională și bani
Program TV 4 ianuarie 2026. Filmul ”101 dalmațieni” e în grila Antena 1
Program TV 4 ianuarie 2026. Filmul ”101 dalmațieni” e în grila Antena 1
BANC | Bulă și vacanța în India
BANC | Bulă și vacanța în India
Anunțul făcut de Donald Trump, după capturarea lui Maduro: ” Vom conduce Venezuela!”
Anunțul făcut de Donald Trump, după capturarea lui Maduro: ” Vom conduce Venezuela!”
Vezi toate știrile
×