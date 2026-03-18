Zodiile care vor blestema astrele în această primăvară. Urmează luni grele pentru ele

Primăvara aceasta aduce multe schimbări în rândul zodilor. Chiar dacă majoritatea vor avea parte de bucurii, câteva zodii vor simți opusul. Ei vor putea fi mai tensionați, iar astrologii au recomandări pentru a trece mai ușor peste această perioadă apăsătoare.

Primăvara anului 2026 este despre echilibru, schimbări pe toate planurile și bucurie. Cu toate acestea, astrologia nu este în favoarea a două zodii. Cei care au marcaje în aceste semne zodiacale se vor simți destabilizați, iar lucrurile nu vor merge așa cum au planificat.

Nativii afectați trebuie să fie mai atenți la sănătate, la cariera profesională, dar și la viața personală. Specialiștii în astrologie îi avertizează pe aceștia și le oferă sfaturi pentru a scoate la capăt provocările care pot apărea.

Zodiile care vor avea luni grele

În această primăvară, au loc mai multe fenomene astrologice. Marte și Saturn vor intra în combinație cu tensiunile date de Venus, iar acestea au efecte negative asupra zodiilor. Totodată, tranzitele lui Mercur vor accentua neînțelegerile. Zodiile care resimt mai acut energia negativă sunt Taur și Scorpion. Taurii vor avea în luna aprilie provocări pe plan profesional și financiar. Pot apărea tensiuni la locul de muncă și frustrări. Răbdarea taurilor poate fi testată, de aceea ar fi bine să evite reacțile impulsive. Din punct de vedere emoțional, pot exista discuții în familie și în relație, iar sentimentul de apăsare poate fi accentuat. Pentru a depăși aceste momente este important ca cei care au marcaje în zodia Taur să pună accent pe sănătatea mentală și fizică.

Scorpionii vor avea parte de instabilitate în ceea ce privesc relațiile personale și parteneriatele. Conflictele care au fost ascunse până acum ies la suprafață și pot fi cuprinși de stări de anxietate și oboseală psihică. Este important ca Scorpionii să evite deciziile majore din punct de vedere financiar. De asemenea, în această perioadă poate ajuta meditația și comunicarea empatică.

Ce recomandă astrologii

Pentru lunile grele ce urmează astrologii au câteva sfaturi bune de urmat. Ei recomandă pe lângă meditație, să planificăm cu atenție lucrurile, să comunicăm clar, să ne odihnim suficient, dar să ne și menținem un echilibru pe toate planurile.

VEZI ȘI: Cele patru zodii care renasc la finalul lunii martie! Ce răspunsuri vor primi

Horoscopul chinezesc de azi,18 martie 2026. Iepurele strălucește, dar Șarpele ascunde ceva ce nimeni nu bănuiește