Zodia care își va găsi jumătatea până de Paște, potrivit celebrei Cristina Demetrescu: „Cuvântul-cheie este iubirea”

Cristina Demetrescu interpretează Luna Nouă din 19 martie, formată în ultimele grade ale zodiei Pești, ca pe un moment de închidere a unui ciclu și de clarificare după o perioadă tensionată.

În viziunea ei, această configurație astrală poate funcționa ca o ieșire dintr-o etapă dificilă, oferind șansa unei reașezări interioare.

Zodia care își va găsi jumătatea până de Paște

Jupiter, aflat deja în mers direct, capătă un rol important în această perioadă. Demetrescu îl descrie drept un reper luminos într-un context încărcat, un element care poate aduce direcție și sens acolo unde lucrurile păreau blocate. Influența sa este asociată cu posibilitatea de a vedea mai clar drumul înainte.

Tranziția Lunii din Pești în Berbec marchează o schimbare vizibilă de energie, iar finalul săptămânii este considerat mai favorabil datorită acestei succesiuni. Alternanța dintre momente tensionate și episoade de dinamism este firească în acest interval, însă atmosfera generală se îmbunătățește pe măsură ce zilele trec.

Previziunile celebrei Cristina Demetrescu

Duminica este prezentată ca un moment necesar de reechilibrare, în care revenirea la activități simple și la un ritm interior stabil devine esențială. Crearea unui spațiu personal de liniște poate ajuta la contrabalansarea agitației exterioare și la restabilirea clarității emoționale.

Pentru nativii Leu, perioada 16–22 martie 2026 este dominată de tema iubirii. Cristina Demetrescu subliniază că Leul are nevoie de trăiri autentice și de emoții puternice pentru a se simți conectat la propriul drum.

Situațiile sau relațiile care nu generează vibrație interioară pot necesita o schimbare, iar contextul astral actual favorizează apariția unei legături semnificative. În interpretarea ei, Leul este zodia cu cele mai mari șanse să își găsească jumătatea până la Paște, deoarece „cuvântul cheie este iubirea”.

