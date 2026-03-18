Peste 3.000 de angajați dați afară din administrația locală într-un județ din România

În cursul anului 2026, nu mai puțin 3.200 de posturi din administrația publică locală urmează să fie desființate, ca urmare a aplicării prevederilor OUG nr. 7/2026 privind creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale, potrivit informațiilor transmise de Instituția Prefectului.

Conform sursei, reducerea vizează atât aparatul de specialitate al primăriilor și al Consiliului Județean, cât și serviciile publice locale din subordinea acestora.

Județul care pierde peste 3.000 de angajați

Numărul maxim de posturi din aparatul de specialitate al primăriilor și Consiliului Județean Bihor va scădea de la 4.274 în 2025 la 2.700 în 2026, ceea ce înseamnă o reducere de 1.574 de posturi.

În același timp, numărul total de posturi din administrația publică locală, care include și poliția locală, evidența populației sau structurile de implementare a fondurilor europene, va fi redus de la 5.606 la 3.960, respectiv cu 1.646 de posturi. În total, măsurile vizează eliminarea a peste 3.200 de posturi la nivelul întregului județ.

Reorganizarea a fost pregătită în urma unei serii de întâlniri desfășurate în perioada 11–17 martie, organizate de instituția prefectului. Acolo au luat parte reprezentanți ai consiliului județean și ai tuturor celor 101 unități administrativ-teritoriale. În cadrul acestor discuții a fost stabilit plafonul maxim de posturi pentru anul 2026, ulterior transmis fiecărei primării.

În termen de 30 de zile, autoritățile locale au obligația să adopte hotărâri de consiliu local pentru aplicarea noilor limite de personal. Acestea trebuie să conțină o notă justificativă detaliată privind impactul financiar al măsurilor.

Conform datelor Institutului Național de Statistică, reducerea personalului se face prin aplicarea unui procent de 30% la numărul maxim de posturi stabilit pentru 2025, raportat la populația după domiciliu la 1 ianuarie 2024.

Legea permite ca reducerile să fie distribuite între toate categoriile de posturi. Asta implică reduceri în structuri precum poliția locală sau serviciile de evidență a populației.

„Rolul fundamental al prefectului este acela de a fi garantul respectării legii, însă, în contextul actual, această responsabilitate capătă o dimensiune pragmatică: eficientizarea cheltuirii banului public. Am constatat că, la nivelul județului Bihor, autoritățile publice locale nu funcționează în general cu numărul maxim de posturi, implementând de-a lungul ultimilor ani măsuri de eficientizare a cheltuielilor de personal. Procesul de reorganizare administrativă demarat la nivel național este o obligație legală conform OUG nr. 7/2026, fiind un demers necesar pentru a asigura structuri suple și funcționale”, a declarat prefectul Dragoș Marcel Daniel.

CITEȘTE ȘI: Val de concedieri în două companii uriașe din România. Angajații pot pleca cu salarii compensatorii

Compania mare din România care va concedia 5.500 de oamenii. Pierderile au fost uriașe