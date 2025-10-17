Cea mai urmărită persoană publică din România în 2025 este Selly! Andrei Șelaru, reușită pentru al doilea an la rând

Selly face ce face și rămâne în top! Pentru al doilea an consecutiv, acesta a fost desemnat cea mai urmărită persoană publică din România. Cu o comunitate mare de fani și numeroase proiecte în desfășurare, care atrag publicul, Selly pare că este pe buzele tuturor și nimic nu îl oprește. Înregistrează succes după succes, iar cei care stau cu ochii pe el sunt numeroși.

Andrei Șelaru, cunoscut publicului larg drept Selly, este în atenția tuturor de multă vreme. Și-a început timid cariera, pe vremea când era doar un copil, iar de atunci a evoluat mult. Este reprezentantul unei generații și reușește să se mențină în topul preferințelor.

Selly, cea mai urmărită persoană publică din România

Recent, Selly a fost desemnat „cea mai urmărită persoană publică” din România pe social media, pentru al doilea an consecutiv, potrivit datelor prezentate în cadrul Webstock 2025, cel mai mare eveniment dedicat industriei digitale din țară. Clasamentul a fost realizat pe baza unui sondaj derulat de iSense Solutions, în august 2025, pe un eșantion format din persoane cu vârste între 18 și 65 de ani din toate regiunile țării.

Cu o comunitate totală de peste 8,5 milioane de urmăritori pe principalele platforme, Selly demonstrează, din nou, că știe ce face. Pe lângă activitatea din mediul online, YouTuber-ul are și alte proiecte de succes cu care se mândrește. Este co-fondator Beach, Please! — cel mai mare festival din Europa dedicat noii generații. De asemenea, este fondator și CEO al Nibiru — o investiție de peste 50 de milioane de euro doar în prima fază. Un proiect ambițios, ce își propune să transforme litoralul românesc.

„Rezultatul confirmă nu doar interesul uriaș al publicului pentru conținutul autentic și curajos, ci și puterea unei generații care vrea să construiască, nu doar să comenteze. Mă bucur că am reușit să transformăm această energie într-o comunitate reală și în proiecte concrete precum Beach, Please! și Nibiru”, a declarat Selly.

„Este unul dintre puținii care a reușit să depășească barierele online-ului”

De-a lungul anilor, numeroase sondaje l-au declarat pe Selly drept cea mai urmărită persoană din mediul online. Acesta a reușit să spargă bariera, iar prin proiectele sale a devenit o figură centrală în industria de entertainment și business din România.

„De mai bine de 15 ani, Webstock urmărește evoluția creatorilor de conținut din România și modul în care aceștia reușesc să inspire și să influențeze comunități întregi. Selly este unul dintre puținii creatori care a reușit să depășească barierele online-ului și să transforme notorietatea digitală într-un fenomen social și economic. Este un exemplu de maturizare a industriei și un reper pentru o nouă generație de antreprenori digitali”, a declarat Cristian Manafu, fondator Evensys și organizator Webstock.

Foto: Instagram