Selly a făcut marele anunț despre Beach, Please! din 2026. Biletele au fost puse în vânzare, prețul crește zilnic

Este distracție mare pe litoralul românesc, acolo unde a început Beach, Please!. Astăzi, 11 iulie, este deja a treia zi de când festivalul este deschis, iar Selly a venit cu un anunț bombă. Nici nu s-a terminat Beach, Please! 2025, iar celebrul vlogger deja a dat drumul la pregătiri pentru ediția de anul următor. Astfel, Selly a venit cu vești extrem de importante pentru cei care își doresc să se distreze și în 2026.

Așa cum spuneam, pe litoral este distracție mare căci Beach, Please! a început. Participanții la festival s-au bucurat deja de concertele unor artiști importanți, iar petrecerea este în toi. Ei bine, iubitorii Beach, Please! au noi motive de bucurie, căci Selly a venit cu un anunț important.

Se pare că acesta nu stă degeaba și deja a început pregătirile pentru ediția de anul viitor. Iar în acest context a anunțat că deja a contact trei artiști internaționali de top, iar acum așteaptă confirmarea din partea acestora. Mai mult, a dezvăluit și bugetul, pentru ca fanii să înțeleagă că este vorba despre niște cântăreți de renume. Selly a pus pe masă 15 milioane de euro și anunță că line-upul de anul viitor o să fie unul exploziv.

„Am un info, nu că puternic, mega puternic de făcut pentru voi. Ne-am apucat deja de Beach, Please! 2026 și în acest moment tocmai am trimis trei oferte de 5 milioane de euro fiecare către trei artiști internaționali. Asta nu înseamnă că ei vor veni toți, nu înseamnă că aceste oferte se vor materializa. Eu vreau să vă spun că fac tot ce ține de mine ca ediția de la anul să aducem artiști bombă.

(CITEȘTE ȘI: Cum se apără Mario Fresh, după ce un băiat a leșinat la concertul lui și nu s-a oprit: „Noi suntem într-o transă”)

De asemenea, pe lângă anunțul legat de artiști, Selly a mai dezvăluit că biletele pentru ediția de anul viitor s-au pus deja în vânzare. Până acum au fost cumpărate 40.000 de bilete, iar doritorii trebuie să știe că prețul va crește de la o zi la alta.

„40.000 de bilete s-au vândut în câteva ore, de aseară până acum pentru ediția din 2026 a festivalului. 40.000 de oameni care au cumpărat fără line-up, fără artiști, doar cu o dată, 8-12 iulie 2026. Prețul a fost 90, după aia 100, după aia 110, este acum la 120 de euro. Cel mai probabil astăzi va crește la 130, după care 140, 150, 160, posibil ca până luni să ajungă la 180. Prețul final de bilet o să fie 250, credem noi acum, posibil să fie și mai mare, dar chestia e în felul următor.

Noi nu creștem prețul în funcție de cum vrem noi, ci în funcție de cum se vinde. Viteza până acum de vânzare a fost navă spațială. Eu doar vreau să vă spun așa, la 120 de euro este încă un preț nu că imbatabil. E un preț incredibil pentru 5 zile de distracție, mai tari decât au fost anul acesta. Avem deja ofertați, după cum știți, 3 artiști internaționali uriași. Nu înseamnă că vor confirma toți, dar ceea ce vrem să facem la anul următor depășește ce am făcut anul ăsta și știți că noi niciodată nu am făcut ceva sub așteptări. Întotdeauna am încercat să fim mai buni decât am promis”, a mai spus Selly.