Cum arată noul apartament al lui Selly. Celebrul vlogger a terminat renovările și a făcut turul locuinței

Selly și iubita lui, Smaranda, au făcut turul noului apartament. Cei doi s-au mutat în luna decembrie a anului trecut, însă abia acum au terminat renovările. Locuința este închiriată, însă acest aspect nu i-a oprit să investească o sumă frumușică de bani pentru a aranja totul pe placul lor.

Selly și Smaranda Știrbu formează un cuplu de mai bine de 6 ani. În iarna anului trecut, cei doi au decis să facă o mare schimbare în viața lor: s-au mutat într-un nou apartament. Deși procesul a fost unul destul de lung, așteptarea a meritat din plin, căci rezultatele sunt pe măsură. În martie 2025, celebrul vlogger a mărturisit, într-un interviu pentru CANCAN.RO, că renovările au durat mai mult decât se așteptau.

„M-am mutat în casă nouă. Greu. Întotdeauna e mai greu decât pare cu renovările. Smără s-a ocupat, eu nu m-am implicat atât de mult, dar a durat mai mult decât ne așteptam ca în orice altă mutare. E un apartament foarte drăguț, simțim și noi că stăm într-o casă a noastră, pentru că este făcută după gustul nostru. Arată totul bine”, a spus Selly.

Cum arată apartamentul în care s-au mutat Selly și Smaranda

Selly și Smaranda locuiesc într-un apartament de aproximativ 200 de metri pătrați, având 3 camere, living, 3 băi și o terasă imensă. Una dintre încăperi a fost transformată într-un dressing special pentru iubita celebrului vlogger. Nici el nu s-a lăsat mai prejos și a amenajat un birou pentru el.

Selly a recunoscut că Smaranda a fost cea care s-a ocupat de renovări, de la design până la piese de mobilier. Tânăra a ales atent fiecare obiect, iar rezultatul a fost pe măsura așteptărilor și a investiților.

„În continuare stăm într-un apartament cu chirie, dar pe care l-am renovat radical. Am făcut foarte multe schimbări în apartament, de la uși la parchet, vopsea. Am schimbat foarte multe lucruri pentru că ne-am dorit să se simtă ca apartamentul nostru și pentru că știm că o să stăm aici pe termen lung, chiar dacă este un apartament în chirie. Acest proiect a fost 99% proiectul ei, ea s-a ocupat de design, furnizori, șantier. Eu m-am implicat foarte puțin”, a spus Selly în filmulețul cu turul apartamentului.

Selly își dorea demult să se mute în acest apartament, în special pentru priveliștea spectaculoasă. Celebrul vlogger a explicat și motivul pentru care el și iubita lui au decis să locuiască în continuare în chirie.

„Acolo unde stăm noi nu se pot cumpăra apartamentele și nici nu ne dorim casă la vârsta aceasta. Am investit ceva bani, dar știi cum e, cu unele lucruri poți pleca, precum canapea, dar altele sunt investiții în spațiu cu care nu poți să pleci, dar sunt foarte mulțumit. View-ul e spectaculos, pândeam de mult acest apartament. Am lucrat cu o arhitectă, cu siguranță nu ai cum singur, dar și Smără s-a ocupat mult personal, uneori s-a băgat și peste arhitect, dar a ieșit totul frumos”, a explicat actorul, în urmă cu ceva timp, pentru CANCAN.RO.

