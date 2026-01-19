Acasă » Știri » S-a certat cu Selly? Motivul real pentru care Mădălin Șerban de la Power Couple a plecat din 5Gang

19/01/2026
În urmă cu ani de zile trupa 5Gang făcea ravagii. Selly alături de colegii lui au făcut senzație în rândul tinerilor, iar concertele lor erau mereu sold out. Trupa s-a destrămat, iar printre cei care au rupt rândurile s-a numărat Mădălin Șerban. Motivul real pentru care concurentul de la Power Couple a plecat din 5Gang.

Mădălin Șerban a plecat din proiectul 5GANG la începutul anului 2020 (ianuarie), iar motivele au fost legate de dorința lui de a urma o carieră individuală și de a se concentra pe propriul conținut de vlogging. Într-un clip postat pe canalul său de YouTube intitulat „AM IEȘIT DIN 5GANG”, actualul concurent Power Couple a explicat că a simțit nevoia de o schimbare și că dorea să investească mai mult timp în proiectele personale.

Așadar, plecarea sa din 5Gang nu a fost cauzată de o ceartă. Atât el, cât și Selly au confirmat că decizia a fost una amiabilă. Mădălin a rămas în relații foarte bune cu foștii colegi, continuând să colaboreze cu aceștia în diverse clipuri și proiecte ulterioare precum Buzz House sau apariții la festivalul Beach, Please!.

Mădălin și Dilinca își testează relația la Power Couple

Ultimul proiect 5Gang în care Mădălin Șerban a participat a fost filmul „Tabăra”, iar acolo a cunoscut-o și pe Dilinca, actuala iubită. Chiar în prima zi de filmări cei doi au făcut cunoștință, iar el a fost sigurul care și-a amintit că fix atunci era ziua ei de naștere. I-a urat la mulți ani, iar de acolo o frumoasă poveste de dragoste a început între ei.

Acum, cei doi formează de un cuplul de mai bine de patru ani și își testează relația în noul sezon Power Couple. Vor să spargă monotonia din relație și sunt dornici de aventură.

„Am acceptat provocarea pentru că îmi doresc să bat monotonia și să văd cu adevărat de ce suntem în stare, ca și cuplu! Concursul cred că o să fie super tare, super greu, aștept să văd probele și sunt sigur că nu vom dezamăgi! Aștept să îmi cunosc limitele!”, a declarat Mădăline Șerban.

