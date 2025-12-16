Acasă » Știri » Influenceriță, moartă într-un accident rutier cauzat de un șofer băut! Cristina avea 41 de ani și o carieră de succes în afaceri

De: Alina Drăgan 16/12/2025 | 23:09
Influcerință, moartă într-un accident rutier /Foto: Instagram, Pixabay

Fârșit tragic pentru o cunoscută influenceriță. Aceasta s-a stins din viață în urma unui accident rutier cumplit. A murit la doar 41 de ani, iar fanii săi sunt în stare de șoc. Sfârșitul acesteia a fost adus de un șofer ce s-a urcat la volan sub influența băuturilor alcoolice. Cum s-a întâmplat totul?

Aline Cristina Dalmolin, o influenceriță populară în lumea afacerilor, a murit la vârsta de doar 41 de ani. Aceasta a decedat în urma unui accident rutier. Mașina în care se afla s-a izbit violent de un stâlp electric în Balneário Camboriú, Brazilia.

Din primele informații, Aline Cristina Dalmolin și-a pierdut viața într-un accident rutier cumplit. Mașina în care se afla a fost distrusă complet, iar pentru femeie nu s-a mai putut face nimic.

Influencerița în vârstă de 41 de ani era pasageră în mașină care s-a lovit cu viteză mare un stâlp electric în Balneário Camboriú. În urma impactului, femeia a suferit răni grave, inclusiv un braț secționat și leziuni la cap.

Echipele de salvare ajunse la fața locului i-au cordat primul ajutor și au transportat-o la spital. Însă, pe drum, Aline Cristina Dalmolin a suferit multiple stopuri cardiace, iar în cele din urmă a fost declarat decesul.

Influenceriță, moartă într-un accident rutier /Foto: Instagram

La volanul mașinii în care se afla influencerița era un bărbat în vârstă de 57 de ani. El a reușit să scape fără nicio zgârietură și a fugit de la locul accidentului. Din primele informații, acesta s-ar fi aflat sub influența alcoolului.

După câteva ore de căutări, bărbatul a fost găsit de oamenii legii ascuns într-o zonă din apropiere. Acesta prezenta „semne clare de intoxicație, precum vorbire neclară, dificultăți de mers, miros de alcool și dezorientare”. Șoferul a fost arestat și este acuzat de omor din culpă în timp ce conducea sub influența alcoolului.

