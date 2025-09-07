Bursele elevilor suferă o nouă modificare. Ce trebuie să facă părinții elevilor care vor să ia banii

Cu doar o zi înainte de începerea anului școlar 2025-2026, Ministrul Educației vine cu vești importante referitoare la bursele sociale. Când și cum pot fi depuse dosarele pentru ca elevii și părinții să obțină banii?

Modificările privind bursele pentru elevi includ o posibilă eliminare a mai multor categorii de burse pentru anul școlar 2025-2026. Există patru tipuri de burse: burse de merit în valoare de 450 de lei/lună, burse sociale de 300 de lei/lună, burse tehnologice de 300 de lei/lună și burse pentru mame minore de 700 de lei/lună.

Ce se întâmplă cu bursele elevilor în anul școlar 2025-2026

Plata burselor se face lunar, de către unitățile de învățământ, până la 20 a fiecărei luni, pentru luna precedentă. Bursele pentru elevi care studiază în învățământul de stat sunt suportate din bugetul Ministerului Educației și Cercetării. Din cele patru tipuri de burse, Ministerul Educației a anunțat că în acest an școlar vor fi păstrate doar două tipuri de burse – cele sociale și cele de merit.

„Creșterea spectaculoasă din ultimii ani nu poate să fie susținută. Cred că a fost o intenție bună, dar este nesustenabilă! Avem unul din cele mai generoase sisteme europene de burse, fără să fim una din forțele economice ale lumii sau să avem un impact clar demonstrat pe tot sistemul actual de burse”, a transmis Daniel David, ministrul Educației.

Atât bursa de merit, cât și bursa socială sunt condiționate de obținerea mediei anuale 10/ a calificativului ”foarte bine” la purtare, precum și de prezența la școlă. În situația în care elevii acumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună, nu primesc burse de merit, bursa socială, după caz, pentru luna respectivă.

Până acum, anumite prevederi permiteau depunerea dosarelor de obținere a burselor pe toată perioada anului școlar, conform metodologiei-cadru pentru acordarea burselor sociale, aprobată prin hotărâre de Guvern, începând cu data de 5 septembrie, dosarele pot fi depuse în termen de 25 de zile calendaristice de la debutul anului școlar. Părinții au timp până pe 2 octombrie pentru a depune ceririle. În cazul în care acest termen este depășit, elevii nu vor mai primi bursele sociale.

Potrivit art. 12 alin (7), lista elevilor care beneficiază de burse sociale poate fi revizuită lunar, la cererea beneficiarului, prin completarea cu elevii a căror situație financiară/socială/medicală s-a modificat pe parcursul anului școlar și fac dovada încadrării în condițiile prevăzute.

Subvenția pentru încălzire se depune până la o dată limită. Cum se livrează banii pentru românii nevoiași din Austria

Când vin alocațiile copiilor în septembrie 2025, de fapt. Anunț pentru părinți