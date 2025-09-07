Subvenția pentru încălzire se depune până la o dată limită. Cum se livrează banii pentru românii nevoiași din Austria

Inflația ridicată și cheltuielile tot mai mari afectează grav bugetele familiilor cu venituri mici, așadar autoritățile din Austria au decis să vină în ajutor și să sprijine gospodăriile vulnerabile. Landul Tirol oferă un ajutor unic de 250 de euro pentru sezonul rece 2025/2026. Cererile pot fi depuse până la data de 30 septembrie 2025.

Pentru multe familii, acest sprijin va însemna o reală speranță și va ajuta la acoperirea unei părți din cheltuielile de iarnă. Deși nu este o soluție completă, autoritățile au subliniat că acest sprijin financiar poate face diferența pentru cei care se confruntă cu dificultăți.

Ce trebuie să facă persoanele pentru a beneficia de bani

Autoritățile regionale au anunțat că alocă un buget de 3,3 milioane de euro pentu această schemă de sprijin. Sumele vor fi distribuite în toamna acestui an, înainte de începerea sezonului rece, pentru a permite beneficiarilor să facă fața scumpirilor la energie și creșterii generale a prețurilor.

Pentru a primi acest ajutor, solicitantul trebuie să aibă reședința principală în Tirol și să se încadreze în plafoanele de venit stabilite de autorități, potrivit Capital. Acestea au fost gândite în așa fel ca banii să ajungă exact la categoriile cele mai afectate. Pentru a facilita accesul la fonduri, autoritățile au simplificat considerabil programul administrativ “Tirol Konvent”.

Cererile pot fi completate fie online prin platforma „Digital Service Tirol”, fie în format fizic, în funcție de preferințele beneficiarilor. Autoritățile au anunțat că persoanele care au beneficiat și anul trecut de acest sprijin financiar, anul acesta nu trebuie să completeze din nou dosarul.

Pensionarii din Tirol sunt avantajați

În cazul pensionarilor care primesc pensie mică și alocație de compensare, lucrurile sunt și mai simple. Verificarea eligibilității se face automat, iar suma este transferată direct în cont, fără a mai fi nevoie de depunerea unei cereri. Toți cei care sunt interesați trebuie să depună, neapărat, cererea până pe 30 septembrie 2025.

Autoritățile au transmis că timpul de soluționare va fi redus semnificativ datorită digitalizării și optimizării procedurilor. Plata se va face la începutul sezonului rece, încât gospodăriile eligibile să poată folosi acești bani imediat pentru cheltuilelile cu încălzirea. Această măsură vine ca o gură de oxigen pentru familiile cu venituri mici, într-un moment în care costurile de trai sunt din ce în ce mai mari.

CITEȘTE ȘI: Este obligatoriu! Pensionarii din România rămân FĂRĂ pensii dacă nu trimit acest document până la 30 septembrie 2025

Când se livrează pensiile în luna septembrie 2025. Ce pensionari vor lua banii abia pe data de 20