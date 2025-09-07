Acasă » Știri » Este obligatoriu! Pensionarii din România rămân FĂRĂ pensii dacă nu trimit acest document până la 30 septembrie 2025

Este obligatoriu! Pensionarii din România rămân FĂRĂ pensii dacă nu trimit acest document până la 30 septembrie 2025

De: Alina Drăgan 07/09/2025 | 09:34
Este obligatoriu! Pensionarii din România rămân FĂRĂ pensii dacă nu trimit acest document până la 30 septembrie 2025
Pensionarii din România rămân fără pensii dacă nu trimit acest document

Un nou anunț important îi vizează direct pe pensionari. Cei care nu respectă cerințele impuse de Casele de Pensii riscă să rămână fără pensie începând cu luna octombrie. Este vorba despre un document esențial, care trebuie transmis până la data de 30 septembrie 2025. Termenul limită se apropie cu pași repezi, iar lipsa acestui act poate duce la suspendarea plăților. Despre ce este vorba?

Reevaluarea dosarelor de pensie se face de două ori pe an, iar procedura implică mai multe categorii de beneficiari – atât din România, cât și din diaspora. Pentru a continua să încaseze pensia lună de lună, toți pensionarii vizați trebuie să depună două adeverințe esențiale: certificatul de viață și, acolo unde este cazul, dovada statutului de urmaș. Fără aceste documente, plata pensiei se suspendă automat.

Pensionarii din România rămân fără pensii dacă nu trimit acest document

Documentul care face diferența între pensie și blocarea plății este certificatul de viață. Acesta trebuie transmis până cel târziu la 30 septembrie 2025, fie fizic, fie în format electronic. Asta înseamnă că pensionarii nu mai sunt nevoiți să meargă personal la ghișeu – o veste bună mai ales pentru cei care au dificultăți de deplasare.

Procedura se aplică în special pensionarilor din străinătate, care încasează pensia din România, dar și celor care nu au un mandatar desemnat prin procură specială. Printre cei vizați se află și pensionarii de urmaș, dar și tinerii plecați la studii în afara țării.

„Până la 30 septembrie trebuie depus al doilea certificat de viață pentru anul în curs. Sunt persoane care s-au mobilizat, deja s-au familiarizat cu nouă prevedere din lege dar, pe de altă parte, sunt persoane care nu au mai depus certificate de viață chiar deloc.

Suntem la extreme: unii foarte conștiincioși, iar unii nu știu sau s-a întâmplat ceva cu acea persoană pentru că nu au depus certificatul”, au declarat surse de la Casa Națională de Pensii, potrivit newsweek.ro.

Pensionarii din România rămân fără pensii dacă nu trimit acest document

În evidențele Casei de Pensii există mii de dosare care implică beneficiari de pensie de urmaș. Doar în sistemul public sunt înregistrate peste 13.000 de dosare active, unele dintre ele cu până la șase sau șapte urmași, fiecare încasând aproximativ 1.281 de lei lunar.

Pentru noii pensionari nerezidenți, certificatul de viață este și mai important. Dacă de la depunerea cererii și până la data primei plăți trec mai mult de șase luni, prima pensie nu va fi plătită fără acest document completat, semnat și ștampilat.

Certificatul este o măsură de protecție menită să evite situațiile în care se virează bani către persoane decedate. Mai exact, el confirmă faptul că titularul pensiei este în viață și are dreptul legal de a încasa în continuare banii.

Este important de menționat și faptul că dacă există un mandatar desemnat prin procură, acesta are obligația de a informa Casa de Pensii în cazul în care pensionarul decedează sau își schimbă adresa. Altfel, responsabilitatea revine titularului, iar lipsa adeverinței duce la blocarea imediată a pensiei.

