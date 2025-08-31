Când vor intra banii pe cardurile sociale? Suma va veni în două tranșe

După o perioadă de câteva luni în care plățile au fost suspendate, cardurile sociale destinate pensionarilor și altor categorii vulnerabile urmează să fie încărcate din nou. Când vor intra banii pe cardurile sociale?

Programul „Sprijin pentru România” rămâne astfel un mecanism de ajutor pentru cei care au cea mai mare nevoie de susținere, chiar dacă nivelul acestui ajutor s-a redus în raport cu anul trecut. Autoritățile speră ca printr-o distribuire eficientă și transparentă să asigure continuitatea schemei și să răspundă nevoilor celor peste două milioane de beneficiari din întreaga țară.

Reluarea sprijinului financiar are loc în această toamnă și va aduce două tranșe în valoare de câte 125 de lei, bani care pot fi folosiți pentru achiziționarea de alimente și produse de bază.

Prima sumă va fi virată în septembrie, urmând ca a doua să fie distribuită în luna decembrie. Astfel, beneficiarii vor încasa, până la sfârșitul anului 2025, un total de 250 de lei, reprezentând tranșele restante din cadrul programului național „Sprijin pentru România”.

Măsura vizează în principal pensionarii din sistemul public cu venituri reduse. Sunt incluși cei care încasează pensii de limită de vârstă, pensii anticipate sau de invaliditate, cu condiția ca venitul lunar net să nu depășească 2.210 lei. Totodată, se încadrează și alte categorii sociale:

persoanele cu dizabilități, indiferent de vârstă, încadrate în grad grav, accentuat sau mediu, cu venituri de cel mult 2.210 lei pe lună;

familiile cu minimum doi copii, dacă venitul pe membru de familie nu trece de 675 lei;

persoanele fără adăpost;

beneficiarii de ajutoare sociale sau de incluziune, conform legislației în vigoare;

familiile care primesc alocație pentru susținerea familiei;

persoanele sau familiile aflate temporar în situații critice de viață.

Conform datelor oficiale din 2024, peste 2,4 milioane de români se aflau în evidențele programului.

Cardurile sociale sunt distribuite automat de Poșta Română, fără ca beneficiarii să depună cereri suplimentare. Odată primite, ele pot fi folosite doar în rețeaua de comercianți parteneri, pentru achiziția de alimente esențiale. Lista include produse de strictă necesitate precum ulei, făină, zahăr, cafea, conserve, apă, legume, carne, brânzeturi și pâine. De asemenea, cardurile pot fi folosite pentru plata meselor calde acolo unde există operatori autorizați.

Este important ca beneficiarii să păstreze cardurile deja emise, deoarece acestea rămân valabile și pentru noile tranșe. În caz de pierdere sau deteriorare, titularii trebuie să contacteze imediat banca emitentă pentru reemiterea unui nou card.

Comparativ cu anul trecut, programul se modifică substanțial. În 2024, cardurile sociale erau încărcate o dată la două luni, fiecare tranșă având valoarea de 250 de lei. Pe parcursul unui an, un beneficiar putea primi în total 1.500 de lei.

În 2025, valoarea se înjumătățește, iar frecvența scade. Suma acordată este de 125 de lei pe tranșă, distribuită doar de două ori pe an – în septembrie și în decembrie. Prin urmare, totalul anual nu va depăși 250 de lei. Această schimbare reflectă ajustările bugetare făcute de stat, în încercarea de a menține programul, dar cu un impact financiar mai redus asupra cheltuielilor publice.

Deși valoarea sumelor este mult mai mică decât în anul precedent, reluarea plăților reprezintă o gură de oxigen pentru mulți pensionari și persoane vulnerabile care se confruntă cu dificultăți financiare. Chiar și 125 de lei pot face diferența atunci când vine vorba de asigurarea unor produse alimentare de bază, mai ales în contextul creșterii prețurilor și al veniturilor limitate.