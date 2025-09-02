Acasă » Știri » Când vin alocațiile copiilor în septembrie 2025, de fapt. Anunț pentru părinți

De: Irina Rasoveanu 02/09/2025 | 18:17
Când se plătesc alocațiile?/ Sursa foto: Pixabay, arhivă CANCAN

Anunț important pentru părinți! Mulți dintre aceștia sunt curioși să afle când vor încasa alocația de stat pentru copii în septembrie 2025. Data poate varia în funcție de anumite situații. Află, în articol, când vor intra banii pe card!

În România, copiii cu vârsta de până la 18 ani, care au reședința legală la noi în țară, primesc lunar alocație de stat. Părinții pot încasa banii prin două metode. Una dintre ele se referă la plata pe card bancar. Data stabilită pentru virarea sumelor este 8, însă trebuie să fie o zi lucrătoare. De asemenea, românii mai au posibilitatea de a primi suma prin mandat poștal. Livrarea are loc în funcție de infrastructura Poștei Române și zona de domiciliu a beneficiarului, iar finalizarea se face până la mijlocul lunii.

Când încasează părinții alocațiile copiilor în septembrie 2025

În calendarul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), a fost stabilită data de 8 pentru virarea alocațiilor. Dacă ziua cade în weekend, plata este amânată pentru o zi lucrătoare. Ei bine, nu este și cazul lunii septembrie.

Data de 8 septembrie 2025 este luni. Fiind o zi lucrătoare, sumele vor fi virate pe card, conform precedentului stabilit în calendar. Așadar, părinții pot răsufla ușurați pentru că nu sunt anticipate întârzieri în această lună.

Suma primită diferă în funcție de vârsta copiilor sau dacă dețin un certificat de handicap. În 2025, valoarea alocațiilor a rămas nemodificată, conform prevederilor legale (OUG 156/2024). Iată câți bani încasează părinții lunar pentru micuții lor!

  • 719 lei/lună pentru copiii de până la 2 ani (sau până la 3 ani pentru cei cu handicap);
  • 292 de lei/lună pentru copiii între 2 și 18 ani (inclusiv tinerii peste 18 ani învățând în sistem liceal sau profesional);
  • 719 lei/lună pentru copiii cu handicap cu vârste între 3 și 18 ani.

Părinții care beneficiază încă de alocație pentru copii și își doresc să se înscrie trebuie să știe ce acte să depună. Iată documentele necesare pentru dosarul de alocație în 2025!

  • Certificat de naștere românesc al copilului minor;
  • Certificat de căsătorie românesc sau declarație notarială;
  • Certificatele de cetățenie ale ambilor părinți;
  • Declarație privind domiciliul copilului din partea solicitantului;
  • Buletin de identitate românesc al părintelui care solicită alocații;
  • Buletin de identitate moldovenesc sau românesc al celuilalt părinte;
  • Extras de pe contul bancar;

