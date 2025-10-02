Moment neașteptat la Palatul Cotroceni! Andreea Esca a făcut o gafă de zile mari chiar cu iubita președintelui Nicușor Dan lângă ea

Seara de miercuri a adus la Palatul Cotroceni o atmosferă specială, plină de eleganță, culori și momente interesante. Evenimentul a fost organizat de „Renașterea – Fundația pentru Sănătatea Femeii” cu scopul de a atrage atenția asupra importanței prevenirii și a conștientizării cancerului la sân. La eveniment a participat și Andreea Esca. Iată ce gafă a făcut prezentatoarea știrilor PRO TV.

Palatul a fost iluminat în roz, culoarea simbolică a luptei împotriva acestei boli, creând un cadru de festivitate, dar și profund, care a avut ca scop să inspire și să transmită un mesaj de solidaritate pentru femei. Printre persoanele care au fost prezente la Palatul Cotroceni a fost Mirabela Grădinaru și Andreea Esca.

Ce gafă a făcut Andreea Esca

Rochia roz purtată de Andreea a devenit și ea un simbol vizual al campaniei, subliniind mesajul principal al serii: prevenția și grija față de sănătatea proprie sunt gesturi de iubire și responsabilitate.

Atmosfera a fost relaxată, cu râsete și glume ușoare care au completat tonul solemn al evenimentului. Pe scenă s-au mai aflat și alte persoane importante, printre care și Mirabela Grădinaru, care a făcut prima apariție oficială. Alegerea unei rochii gri, elegante și discretă, a subliniat sobrietatea și respectul față de contextul în care se aflau la Palatul Cotroceni.

Cum am specificat mai sus, seara nu a fost lipsită de mici glume, iar prezentatoarea știrilor Pro TV a fost în centrul lor. Printre glumele spuse, au fost cele despre buzunarele rochiei purtate de Andreea Esca. Vedeta a spus că a „înghețat complet”, iar iubita lui Nicușor Dan i-a răspuns imediat că „Facem un dans. Să ai încredere!”

Mirabela Grădinaru a urcat apoi pe scenă pentru a-și susține primul discurs oficial. Iubita lui Nicușor Dan a subliniat importanța solidarității și a prevenirii sănătății femeilor, iar mesajul său, a captat atenția tuturor celor prezenți, accentuând simbolismul luminii roz care împodobea Palatul Cotroceni.

„Prevenția este un act de iubire de sine. Îmi doresc ca această lumină roz să amintească importanța conexiunii umane. (…) Fiecare poveste de recuperare reprezintă o sursă de inspirație pentru noi toți”, a spus Mirabela Grădinaru în discursul său.

