Soacra lui Nicușor Dan, lăsată fără beneficii de Ilie Bolojan. Câți bani a pierdut Aglaia Lilian Grădinaru la pensionare

Liliana Aglaia Grădinaru, soacra președintelui Nicușor Dan, a fost și ea afectată de măsurile de austeritate luate de Ilie Bolojan. În vârstă de 64 de ani, văduvă și mamă a doi copii, aceasta a ieșit de curând la pensie. Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean i-a aprobat cererea la limită de vârstă, valabilă din 1 septembrie 2025. Află, în articol, câți bani primește lunar!

Soacra lui Nicușor Dan a fost învățătoare la Școala Mihail Sadoveanu din Vaslui. Originară din Zăpodeni, județul Vaslui, ea și-a început cariera didactică în 1980, imediat după terminarea liceului pedagogic și a stat mai bine de patru decenii la catedră.

Ce pensie primește soacra lui Nicușor Dan

Aglaia Liliana Grădinaru a împlinit 64 de ani în luna iulie a acestui an și a decis să se pensioneze pentru că atingea limita de vârstă. Ei bine, noile măsuri fiscale impuse de guvernul Bolojan au afectat-o și pe soacra lui Nicușor Dan.

Mama Mirabelei Grădinaru a pierdut câteva beneficii importante. În primul rând, soacra președintelui nu a mai beneficiat de prima de pensionare, care era echivalentă cu două salarii și se oferea fiecărui cadru didactic la data încetării contractului individual de muncă.

De asemenea, Aglaia Liliana Grădinaru a pierdut 10% din suma care depășește valoarea de 3.000 de lei – pragul pentru scutirea de plată a Contribuției de Asigurări Sociale de Sănătate (CASS) pentru pensionari.

Femeia primește ar trebui să primească o pensie cuprinsă 4.500 și 5.500 de lei, ținând cont că are 40 de ani de experiență în învățământ. Mama Mirabelei Grădinaru a început să predea în 1980 și a reușit să câștige respectul celor din localitatea Zăpodeni.

„Mama Mirabelei s-a născut la Zăpodeni, a fost și învățătoare aici, cred că până acum 8-10 ani. Mirabela a copilărit tot în Zăpodeni. A crescut aici dar a plecat, nu mai rețin, cred că la liceu și apoi la facultate. Familia e respectabilă, mai ales doamna Grădinaru este respectată în comună. Vă dați seama că are foarte multe neamuri acolo. Bunica Mirabelei trăiește, are verișori”, a declarat Ionel Chitarcu, primar în Zăpodeni, pentru Fanatik.

