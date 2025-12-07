Acasă » Exclusiv » Cursa pentru Primăria Capitalei a început cu “outfit check”. Cum s-au îmbrăcat candidații în ziua cea mare

De: Dumitru Cristian 07/12/2025 | 14:36
Cursa pentru Primăria Capitalei a început cu “outfit check”. Cum s-au îmbrăcat candidații în ziua cea mare
Alegerile nu sunt doar un exercițiu democratic, ci și un mic catwalk accidental. Oamenii ies din casă într-o zi importantă, iar ținutele pe care le poartă spun multe despre stil, personalitate, chiar și despre modul în care-și pregătesc apariția publică. Candidații la Primăria Capitalei s-au prezentat la vot în prima parte a zilei, îmbrăcați diferit, iar CANCAN.RO face o analiză a ținutelor alese de cei intrați în cursa electorală.

Ce ținute au purtat candidații la Primăria Capitalei? Vă spunem noi, au au preferat un stil comod, fără a ieși în evidență prin extravaganță, prin costume de lux cu croieli și din material pe care nu și le permite un om de rând.

Nicusor Dan și Mirabela Grădinaru au ales ținute sobre. Foto: Mediafax

Actualul președinte al țării, nimeni altul decât fostul primar al Capitalei, Nicușor Dan, a venit la urne împreună cu mama copiilor săi, Mirabela Grădinaru, la Școala Luceafărul. Ambii, în palton negru, asortându-se, ca și cuplu. Partenera șefului statului a ales o ținută bej, cu fustă. Părul, prins în coadă, ceea ce nu a necesitat câteva ore pierdute la coafor. Președintele a optat ca și accesoriu de iarnă pentru un fular lung, într-o nuanță mai deschisă decât paltonul, aducând o mică pată de culoare în ținuta sa sobră.

Daniel Băluță și soția s-au asortat cromatic

Ce ținute au purtat candidații la Primăria Capitalei

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidat la Primăria Capitalei, a venit împreună cu soția. Ambii au preferat o ținută potrivită pentru vot, confortabilă, pe aceeași linie cromatică, cu tonuri neutre, de gri, negru și alb. El a purtat o geacă închisă la culoare, ca și perechea de jeanși, simplă și practică. Andreea Băluță a optat pentru o jachetă albă, pantaloni gri lejeri, pantofi comozi pentru vremea rece.

Cătălin Drulă și soția au ales o ținută smart-casual spre elegant. El, un palton gri, cu fular negru și pantaloni închiși la culoare. Ea, un palton negru, ușor militar-chic datorită nasturilor aurii, pantaloni închiși la culoare și un look discret.

Actualul primar al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a optat pentru o ținută neutră, instituțională, simplă, fără riscuri. O cămașă albă, sub o jachetă gen sacou, mai groasă, bleumarin închis și pantaloni negri clasici, din stofă.

