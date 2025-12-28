Acasă » Știri » Care a fost primul loc de muncă al Mirabelei Grădinaru în București. A făcut eforturi mari în perioada facultății înainte de a se angaja la corporație

Este cunoscută de întreaga Românie, dar puțini știu cu ce s-a ocupat Mirabela Grădinaru în tinerețe. Ajunsă la București pentru facultate, partenera lui Nicușor Dan a fost nevoită să se întrețină singură. Toate detaliile în articol. 

Mirabela Grădinaru este o prezență care atrage atenția oriunde apare, dar totuși nu se știu foarte multe lucruri despre ea. Discretă din fire, aceasta a luat prin surprindere românii atunci când s-a decis să vorbească în cadrul unui interviu și a atins aspecte din perioada adolescenței sale, precum și venirea în București la facultate. 

Care a fost primul loc de muncă al Mirabelei Grădinaru

Mirabela Grădinaru a vorbit despre perioada în care a venit la facultate și a trebuit să se confrunte pentru prima dată cu agitația și aglomerația din Capitală. Născută în Vaslui, aceasta nu era obișnuită cu o astfel de viață. La acea vreme, își dorea să devină profesoară. 

„M-am simțit pierdută, erau foarte mulți oameni. Dimensiunea orașului, am avut mari probleme în a mă orienta cu mijloacele de transport. Am coborât și la stații greșite. (…) Îmi era și foarte frică și părinții îmi spuneau ce se întâmplă în cartierele mărginașe”, își amintește partenera de viață a lui Nicușor Dan, în timpul interviului acordat la Digi 24. 

Atunci când a intrat la facultate în București, părinții i-au spus că nu își permit să o susțină financiar. Așa că a trebuit să se întrețină singură și partenera lui Nicușor Dan s-a angajat la primul ei loc de muncă: un call-center. 

„În anul doi de facultate m-am angajat part-time la un call-center. Părinții mi-au spus că financiar nu mă pot ajuta la București”, a mai spus ea. 

Prima Doamnă mărturisește însă că a ales studiile la București fiind conștientă de faptul că părinții nu o vor putea susține, asta pentru că ei i-au spus încă de la început acest lucru. Cu toate că studiile în Iași erau o variantă mai ieftină la acea vreme, Mirabela Grădinaru nu a renunțat la visul ei.

„Dacă mă duceam la Iași da, dar la București le era greu să-mi asigure cheltuielile, nici măcar cu alimentele. La Iași ar fi fost mai ușor să îmi trimită mâncare de la Vaslui. Recunosc că am avut și momente în care nu am avut bani de accelerat, mergeam și cu personalul acasă. De obicei mergeam în vacanțele de după sesiune. M-am angajat la call-center, unde lucram în timpul weekendului. La facultate, prezența era obligatorie și trebuia să fiu integralistă dacă doream cămin, iar eu trebuia să stau în cămin pentru că altă posibilitate nu aveam”, a mai spus Mirabela Grădinaru. 

