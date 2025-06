Cristian Boureanu, la Secția 2 Poliție! A fost chemat pentru noi audieri, după ce a hărțuit o tânără în dormitorul lui

Cristian Boureanu s-a prezentat la Secția 2 Poliție! Afaceristul a fost chemat pentru noi audiri, după ce o tânără l-a acuzat că a hărțuit-o în dormitorul lui! Vă prezentăm cele mai noi informații!

Cristian Boureanu, în vârstă de 52 de ani, s-a prezentat astăzi, în jurul orei 13:30, la Secția 2 de Poliție din București, unde a fost chemat pentru a da declarații într-un dosar deschis în urma unei plângeri penale pentru agresiune sexuală. O tânără de 24 de ani l-a acuzat pe afacerist că ar fi agresat-o în propria lui locuință.

Deocamdată, dosarul este instrumentat în rem, ceea ce înseamnă că este cercetată fapta, nu o persoană anume. Tânăra care a depus plângerea susține că l-a cunoscut pe Cristian Boureanu prin intermediul unei prietene, care ținea legătura cu afaceristul pe internet. A mers alături de tânără la afacerist acasă.

„Vreau să precizez că eu cu Cristi nu am avut nicio legătură, nicio tangenţă, el nu ştia de existenţa mea până la prietena mea. El vorbea cu ea prin mesaje şi aşa mai departe, nu s-au văzut niciodată şi aşa am ajuns să ne cunoaştem, prin intermediul prietenei mele. Ne-am văzut prima dată acum două, trei zile…”, a declarat fata.

Tânăra a mărturisit că a fost inviată la cină în mod spontan, totul după Cristian Boureanu i-a trimis un mesaj prietenei sale. Seara s-a încheiat într-o notă liniștită, afaceristul purtându-se ca un gentleman și conducându-le pe cele două până la mașina cu care le ducea acasă.

„Da, acasă la el. Totul a decurs super bine, am vorbit, ne-a gătit, a fost super de treabă, efectiv s-a comportat ca un gentleman, aş putea spune ca un tată pentru că a avut grijă de noi, şi când am plecat a vrut să ne ducă acasă prietenul lui pentru că el a consumat alcool atunci. Ne-a condus la uber, a vorbit cu şoferul să nu se întâmple ceva cu noi, efectiv a fost o seară foarte plăcută în care s-a comportat foarte bine, educat, nu m-aş fi aşteptat niciodată că pe viitor ar putea să aibă un alt comportament”, povestește tânăra.

Cum s-ar fi întâmplat totul

Potrivit tinerei, comportamentul lui Cristian Boureanu s-ar fi schimbat complet când s-au întâlnit din nou. După ce s-au retras în dormitor, afaceristul ar fi început să o agreseze. Iată cum s-ar fi întâmplat totul, potrivit fetei!

„După, când am ajuns în dormitor, s-a schimbat total, totul s-a întâmplat foarte repede, m-a proptit în comodă, am început să tremur efectiv foarte, foarte rău pentru că nu înţelegeam de ce, ce se întâmplă, norocul meu a fost că aveam telefonul în mână. El a început să îmi pună mâna în zona sânilor, când a făcut chestia asta nu am mai putut nici să vorbesc, nici să ţip, am luat telefonul, am filmat pe toată durata respectivă pentru că mi s‑a întâmplat în trecut şi prin prisma jobului ca anumiţi bărbaţi să încerce să facă lucruri pe care eu nu mi le-am dorit. Şi nu îmi mai doresc ca vreo femeie să mai treacă prin lucurile astea pentru că este foarte dureros şi nimeni nu merită să treacă prin aşa ceva.

Când eram în încăperea respectivă mi-a atins sânii, după mi-a pus mâna pe sub salopetă a observat că nu port lenjerie intimă, iar atunci m-a luat, m-a împins pe pat şi a început să zică că îmi stă bine la el în pat, eu i-am spus să mă lase, am încercat să ies din cameră, am vorbit pe un ton… mi-am ţinut cumpătul, am vorbit pe un ton foarte frumos cu el pentru că mi-a fost frică că îmi va face ceva în cameră şi nu voiam să se întâmple nimic. Am încercat să ies din cameră de câteva ori, s-a pus în dreptul uşii după cum se vede şi în videoclipul pe care l-am filmat. M-a strâns în braţe mi-a zis “Vezi ce simţi, vezi ce simţi” pentru că el deja avea o erecţie şi cumva încerca să mă facă să îmi doresc eu relaţia asta”, a declarat tânăra pentru CANCAN.RO.

