Celebrul fotbalist își acuză fosta soție de agresivitate! Divorțul discret a intrat într-o fază critică: anchete sociale și Poliția pe fir

De: Keva Iosif 24/03/2026 | 05:50
Scandal fără precedent în lumea fotbalului românesc! Ceea ce părea inițial o despărțire discretă între fotbalistul Andrei Pițian, jucător la FC Voluntari, și soția sa, Andreea Loredana, s-a transformat într-un adevărat război juridic și personal, purtat cu acuzații grave, probe depuse la dosar și chiar intervenția Poliției!

La doi ani de la momentul în care sportivul a cerut divorțul, conflictul nu s-a stins, ci doar a escaladat la un nivel greu de imaginat, miza supremă fiind copilul pe care ambii părinți îl vor alături.

În actele depuse la dosar în 2024, Andrei Pițian a făcut acuzații extrem de dure la adresa partenerei sale de viață, descriind o atmosferă tensionată și conflicte constante în familie.

Potrivit declarațiilor sale, Andreea Loredana ar fi avut „un temperament recalcitrant și irascibil”, manifestând frecvent agresivitate verbală și chiar fizică.

Cum și-a descris Pițian fosta soție: ”Folosea un limbaj trivial”

Fotbalistul susține că, după nașterea copilului, limbajul folosit de aceasta devenise vulgar și agresiv, inclusiv în prezența minorului.

„Folosea frecvent un limbaj trivial și tendențios (…), copilul tresărea sau începea să plângă din cauza scandalurilor și a atmosferei tensionate”, a arătat sportivul în fața instanței.

Lista insultelor invocate în dosar este șocantă: „handicapat”, „jeg”, „retardat”, „mizerie de om”, expresii care, potrivit lui Pițian, ar fi fost rostite în mod repetat.

Mai mult, acesta a afirmat că agresivitatea fizică s-ar fi concretizat prin zgârieturi pe gât, leziuni pe care le-ar fi suferit în timpul conflictelor.

Fosta îl acuză de infidelitate și umilințe

Andreea Loredana nu a rămas însă datoare și a răspuns cu acuzații la fel de grave. Ea susține că fotbalistul ar fi venit la domiciliu însoțit de mama sa și că ar fi fost supusă unor jigniri și presiuni constante.

Potrivit declarației sale, i s-ar fi spus că este „săracă”, incapabilă să crească copilul și că, fără sprijinul lui financiar, „ar rămâne dezbrăcată”.

Dar cea mai explozivă acuzație vizează viața personală a jucătorului.

Fosta soție afirmă că Pițian s-ar fi afișat deja cu o altă femeie, fiind văzut de colegi și familiile acestora în ipostaze tandre chiar la meciuri. Mai mult, ea susține că, încă din perioada sarcinii, fotbalistul s-ar fi lăudat în cercul apropiat cu aventuri alături de diverse doamne de companie.

”În realitatea faptică, reclamantul se afișa deja cu amanta, toți colegii l-au văzut însoțit de aceasta la meci, s-au afișat în ipostaze tandre și a fost văzut de familiile colegilor lui. De asemenea, încă din perioada în care era însărcinată, Pițian se lăuda prietenilor și colegilor de aventurile sale cu diverse doamne de companie, situații aduse la cunoștință de prietenii și colegii lui”, sunt acuzațiile pe care fosta soție i le aduce jucătorului.

Divorțul a intrat într-o fază critică: anchete sociale și Poliția pe fir

La doi ani de la debutul procesului, conflictul a ajuns într-un punct sensibil. Instanța a considerat acuzațiile atât de grave încât a dispus măsuri suplimentare. Judecătorii au decis administrarea probei cu interogatoriul ambelor părți, efectuarea unor anchete sociale la locuințele părinților și solicitarea intervenției autorităților.

Mai exact, au a cerut ca Poliția municipiului Târgoviște să transmită la dosar foaia de eveniment întocmită după deplasarea agenților la domiciliul fostei soții.

Pe lângă lupta pentru custodie, cei doi au ajuns să se confrunte și pentru bunurile dobândite în timpul relației, inclusiv un autoturism Range Rover.

Fotbalistul a susținut că el ar fi achitat mașina, deși aceasta era folosită de Andreea Loredana. Replica ei a venit rapid: ar fi contribuit masiv financiar la alte cheltuieli comune: de la reparația unui BMW X5 al sportivului până la chirie, alimente și chiar organizarea logodnei.

Ea a declarat în instanță că nu datorează nicio sumă de bani și că ”solicitarea de restituire a 24.500 de euro trebuie respinsă, autoturismul Range Rover îi aparține legal”

În final, surprinzător, Pițian a renunțat la cerere și i-a lăsat fostei soții mașina.

Deși disputa financiară pare să fi fost închisă, adevărata bătălie rămâne cea pentru copil. Fotbalistul a apelat inclusiv la ordonanțe președințiale pentru a putea avea un program de vizită, semn că relația rămâne extrem de tensionată.

Horoscop chinezesc azi, 24 martie 2026. Decizii financiare pentru Mistreț și Dragon
Dr. Cezar demontează tot ce știai despre arsuri digestive: soluția simplă care îți poate calma rapid refluxul
Prognoza meteo azi, 24 martie 2026. Temperaturi de până la 18 grade
Avertisment pentru turiștii români. Întârzieri masive și cozi uriașe în aeroporturile din Spania
Povestea de viață a lui Gregorian Bivolaru: de la folclorul tranziției la dosare penale
Horoscop 24 martie 2026. Zodia care avansează în carieră
