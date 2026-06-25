Cristiano Ronaldo a intrat târziu în cursa golurilor la Cupa Mondială, dar a reușit din nou să fure spectacolul

Cristiano Ronaldo a avut nevoie de două meciuri pentru a-și trece numele pe lista marcatorilor la Cupa Mondială 2026, însă starul Portugaliei a demonstrat că instinctul său de golgheter este la fel de periculos ca întotdeauna. Cu o „dublă” în victoria categorică împotriva Uzbekistanului, Ronaldo a pus capăt criticilor din ultimele zile și a stabilit noi recorduri istorice la turneul final.

Ronaldo a răspuns criticilor cu două goluri

După remiza dezamăgitoare, 1-1, cu Republica Democrată Congo în primul meci al Portugaliei, atât echipa, cât și Cristiano Ronaldo au fost ținta criticilor.

Marți, în partida cu Uzbekistan, portughezii au reacționat spectaculos și s-au impus cu 5-0, iar Ronaldo a fost omul meciului. Veteranul atacant a înscris de două ori încă din prima repriză, oferind liniște atât selecționerului Roberto Martinez, cât și suporterilor portughezi.

Un nou record istoric pentru Cristiano Ronaldo

Înaintea acestui meci, Ronaldo îi văzuse deja pe Lionel Messi, Erling Haaland și Kylian Mbappe strălucind la Cupa Mondială prin golurile marcate.

Acum, portughezul și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor și a devenit primul jucător din istorie care înscrie la șase ediții diferite ale Cupei Mondiale.

Totodată, Ronaldo a devenit și cel mai bun marcator al Portugaliei la turneele finale mondiale, depășindu-l pe legendarul Eusebio.

Roberto Martinez: „Ronaldo și Messi au făcut fotbalul mai bun”

Selecționerul Portugaliei consideră că rivalitatea dintre Cristiano Ronaldo și Lionel Messi a avut un impact uriaș asupra fotbalului mondial.

„Cred că ambii jucători au îmbunătățit fotbalul de-a lungul anilor, iar rivalitatea dintre ei a fost importantă pentru dezvoltarea lor”, a declarat Roberto Martinez.

Tehnicianul portughez a vorbit și despre influența lui Ronaldo în vestiarul echipei naționale.

„Este o icoană și un model pentru echipa națională. Are o atitudine extraordinară atât pe teren, cât și în vestiar.”

„Nu doar golurile contează”

Martinez a subliniat că aportul lui Ronaldo depășește simpla contribuție la tabela de marcaj.

„Nu este vorba doar despre goluri. Pasele, ocaziile create, tot ceea ce face pe teren îl transformă într-un exemplu atunci când vine vorba despre Cupa Mondială.”

După ce a marcat cele două goluri, camerele de televiziune l-au surprins pe Ronaldo părând să strige: „M-am întors!”, un mesaj care a fost interpretat drept răspuns la criticile din ultimele zile.

„Nu l-am văzut niciodată îndoindu-se de el însuși”

Deși admite că și Ronaldo este om și poate avea momente dificile, selecționerul Portugaliei spune că nu l-a văzut niciodată pierzându-și încrederea.

„Este o ființă umană și are dreptul să aibă sentimente. Dar nu am lucrat niciodată cu un jucător care, indiferent ce se întâmplă astăzi, mâine să fie din nou dornic să muncească.”

Martinez consideră că această mentalitate este una dintre cele mai mari calități ale superstarului portughez.

„Este o calitate pe care mi-aș dori să o transmit fiecărui tânăr jucător.”

Fabio Cannavaro: „Dacă îi lași un centimetru, marchează”

Selecționerul Uzbekistanului, Fabio Cannavaro, campion mondial cu Italia în 2006 – la prima Cupă Mondială a lui Ronaldo – a avut numai cuvinte de laudă pentru longevitatea atacantului.

„Când joci împotriva lui Ronaldo, nu îi poți lăsa nimic. Dacă îi oferi chiar și un centimetru, va marca”, a spus italianul.

Cannavaro a remarcat și respectul pe care coechipierii îl au pentru căpitanul Portugaliei.

„Jucătorii Portugaliei joacă pentru el, îi oferă mingea. Ca fundaș trebuie să fii foarte inteligent pentru a rămâne aproape de el.”

Mesaj special din partea FIFA

Performanța lui Ronaldo a fost remarcată și de președintele FIFA, Gianni Infantino, care l-a felicitat public pentru noul record.

Oficialul i-a transmis portughezului felicitări pentru „realizarea incredibilă” și i-a urat succes în continuarea Cupei Mondiale.

La 41 de ani, Cristiano Ronaldo continuă să sfideze timpul și să demonstreze că rămâne unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie, capabil să scrie noi pagini de legendă chiar și după două decenii petrecute la cel mai înalt nivel.

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