De ce a divorțat o ispită de la Insula Iubirii a divorțat după doar 2 luni: „Doamne, ce am făcut?”

Bianca Roman, fosta ispită de la Insula Iubirii, a explicat, într-un interviu recent, despre motivele care au determinat-o să divorțeze după doar două luni.

Fosta vedetă de la Antena 1, care este singură de peste un an, spune că că în plină pandemie și-a deschis un salon, după ce a eșuat să intre în politică.

„Intrasem în politică, far nu facem un „cuplu” foarte bun, am renunțat, a fost o experiență plăcută din care am avut multe de învățat.

Afacerile le am de mică, la 23 de ani aveam deja un club în Brașov. Muncesc foarte mult. În pandemie am deschis un salon-clinică, unde vin toate tipurile de oameni, lucrăm cu cei mai buni specialiști”, a dezvăluit fosta ispită la Antena Stars.

Ce își dorește în viitor

Totodată, Bianca a spus că nu își dorește, cel puțin acum, un bărbat stabil în viața ei. „Toată lumea îmi zicea „mărită-te, mărită-te”. Și eu ieșeam în fiecare zi, mi-am pierdut fiecare noapte, că așa făc. L-am luat pe unu din club, l-am luat acasă, nu a mai plecat, și într-o lună am avut nunta. După două luni am zis „Doamne, ce am făcut? Eu nici nu-l iubesc pe ăsta.

Și am divorțat. Și asta a fost. The end. Nu mi-e teamă să mă mărit iar, dar nu am găsit un bărbat care să mă facă să îmi doresc o viață alături de el”, a declarat Bianca Roman.

Tatăl copilului, un prieten bun de al vedetei

„Bărbatul din postări este tatăl fetiței. Este bărbatul căruia îi mulțumesc și îi datorez totul, este cel care m-a ajutat să rămân însărcinată. Noi suntem prieteni foarte buni, nu avem nici o legătură amoroasă, dar ne înțelegem foarte bine.

Nu am fost împreună. Ne-am cunoscut într-o vacanță. Atunci am conceput fetița. Nu i-am spus o perioadă, am decis să o păstrez. Nu am spus mai devreme pentru că nu aveam o relație cu el, nici nu aveam de gând să am, sau să mă căsătoresc.

Mi-am asumat copilul, am vrut să fie doar pe numele meu, să o cresc doar eu. El și-a forit foarte mult un copil. Și-a asumat și el rolul de tată imediat. Își face datoria de tată, o vizitează, îi face cadouri”, a mai adăugat Bianca Roman.

