Una dintre cele mai dorite ispite de la Insula Iubirii a rămas fără iubit: “Totul devine monoton și plictisitor”

Bianca Roman a devenit cunoscută grație show-ului “Insula Iubirii”, unde a fost una dintre ispite. După participarea la show, tânăra a avut parte de admirația bărbaților, însă până acum nu și-a găsit alesul.

Bianca Roman a explicat pe rețelele de socializare de ce a ales să fie din nou singură și fără obligații.

“Am avut curajul să pun capăt unei relații în care numai eu eram sarea și piperul, eu organizăm toate evenimentele, distracțiile, ieșirile, persoană a doua era doar o umplutură care bineînțeles mă iubea și pe bună dreptate, din moment ce bifăm toate căsuțele. Am folosit și eu cuvântul “Te iubesc ” fiindcă iubeam momentele create de mine, dându-mi seama, într-un final că dacă mă opresc în a creea, nu se mai întâmplă nimic, totul devine monoton și plictisitor,mut,ori eu și nimeni nu poate așa. Rămân cu un respect față de trecut și prin această postare îmi doresc să nu mai am întrebări în privat referitor la această situație.Eu sunt împăcâtă sufletește pentru că, la insistente,acum o lună am mai dat o șansă, dar nu se schimbase nimic.Am iubit cat am simțit!”, a scris Bianca Roman, pe Facebook.

Bianca Roman își crește singură fetița

După participarea la show, viața i s-a schimbat complet, iar în urmă cu un an și opt luni a devenit pentru prima oară mamă. Din păcate, fosta ispită își crește singură fetița.

„Am născut acum un an și 8 luni. Notoritatea m-a ajutat, apariția la Insula Iubirii. În decursul timpului am simțit fericirea. N-am simțit cu nimeni să ajung la căsătorie. Eu am noroc în alte lucruri, n-am putut să le am mereu pe toate. Am noroc de un copil minunat pe care mi l-am dorit. Eu sunt fericită așa cum sunt”, a spus Bianca Roman, la Agenția Vip.

„Eu am cunoscut pe cineva nu neapărat pentru relație serioasă, nu m-am gândit că vreau să fiu cu el. Am rămas însărcinată, am păstrat copilul chiar dacă nu îl iubeam pe tatăl copilului meu. M-am debarasad de el. Nici pentr un copil nu pot să fiu cu cineva pe care nu-l iubesc”, a mai spus Bianca Roman, la Agenția Vip.