Abia după patru ani, ispita de la „Insula iubirii” și-a anunțat fostul partener că are un copil. Bărbatul a fost șocat. „A început să plângă”

Bianca Roman, ispita de la „Insula iubirii” a ținut ascuns, vreme de patru ani, față de fostul partener, faptul că are un copil cu acesta. Abia în urmă cu două luni, ispita i-a dezvăluit bărbatului că este tătic. Cum a reacționat acesta?

De patru ani de zile, Bianca Roman a devenit mămică. Aceasta are o fetiță la care ține enorm, însă pe care a crescut-o singură. Recent, ispita a declarat că nu a vrut să îl anunțe pe fostul partener de existența copilului pentru că îi era teamă că va trebui să o „împartă” pe cea mică. (CITEȘTE ȘI: MIRCEA DE LA „INSULA IUBIRII”, PRIMELE DECLARAȚII DESPRE SARCINA IUBITEI: „O SĂ FIE BĂIEȚEL! NE-AM GÂNDIT ȘI LA CĂSĂTORIE!”)

Însă după patru ani, ispita și-a făcut curaj și l-a anunțat pe tatăl fetiței de existența acesteia. Se pare că bărbatul cu care Bianca Roman are copilul a fost o aventură, iar cei doi nu au avut o relație serioasă. După ce a aflat veștile, bărbatul a fost șocat.

„După 4 ani de zile, acum două luni, i-am spus și tatălui că are un copil. Sunt atât de egoistă încât am vrut să o păstrez doar pentru mine, n-am avut o relație de dragoste, s-a întâmplat, eu știind că nu pot să fac copii am zis: dă-i înainte cu tupeu. M-am trezit însărcinată și am decis să-l păstrez. Acum câteva luni i-am spus și tatălui că are copil”, a declarat, Bianca Roman la Antena Stars.

Bărbatul a fost șocat: „A început să plângă”

După ce vreme îndelungată a tatonat terenul, în cele din urmă, Bianca Roman a decis să îi spună bărbatului adevărul. Acesta a fost șocat când a aflat marea veste și a mers să își cunoască fetița. Întâlnirea a fost una emoționantă, iar „proaspătul” tătic a izbucnit în plâns.

„I s-a făcut pielea de găină, a început să plângă, eu în toți anii ăștia am testat terenul nevrând să împart copilul cu nimeni. I-am spus în fiecare an câte puțin și când am văzut că e pașnic și că nu vrea să împărțim i-am spus, i-am spus să vină la Brașov și i-am prezentat-o”, a mai spus Bianca Roman.

