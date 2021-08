Atât în timpul emisiunii “Insula Iubirii”, cât și după terminarea filmărilor, Bogdan Ionescu și Hannelore Ulrich au reușit să creeze “valuri”. La scurt timp după ce s-au întors din Thailanda, cei doi s-au căsătorit, dar „minunea” nu a ținut prea mult și au ajuns la divorț. Bogdan Ionescu a dezvăluit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, adevăratele motive ale despărțirii, dar și cum a reușit să se „reinventeze”.

La puțin timp după terminarea filmărilor din Thailanda, fanii emisiunii au avut parte de o mare surpriză. Bogdan Ionescu și Hannelore, deși s-au despărțit în urma acestui „experiment”, nu au putut sta departe unul de celălalt și au ajuns tot împreună.

Ba mai mult, câteva luni mai târziu s-au și căsătorit. Evenimentul a avut loc în Ungaria, iar alături le-au fost prietenii și rudele.

Privind retrospectiv, Bogdan Ionescu regretă că nu a pus stop acelei relații și nu a acordat mai multă importanță propriei persoane.

“Regret faptul că nu am putut să pun stop unor lucruri care nu mi-au adus fericirea. De exemplu, și în relația cu fosta soție, Hannelore, simțeam să pun stop de foarte mult timp, dar nu am avut curajul. Aș fi putut face lucrurile altfel. Aș fi putut să mă pun pe mine pe primul plan“ , a declarat Bogdan Ionescu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Hannelore m-a înșelat cu prietenul meu”

“După ce ne-am întors de la «Insula Iubirii», am stat vreo două luni, după care ne-am împăcat și am avut nunta. Dar după șase luni de la nuntă m-a înșelat cu un tip din București. Eu am descoperit (n.r. – infidelitatea) cu ajutorul unei prietene de-ale ei, care mi-a sugerat să mă uit în telefonul ei. Așa am descoperit că avea un bilet de avion pentru a pleca în București”, ne-a mai povestit Bogdan.

Povestea lui Bogdan Ionescu continuă încă și mai palpitant.

“După aceea ne-am despărțit și nu a vrut să divorțăm la notar timp de un an. Am stat căsătoriți în tot acest timp, după care ne-am regăsit și ne-am împăcat. Cred că am făcut-o (n.r. – ne-am împăcat) din singurătate și din prostia mea.

După aceea m-a înșelat, din nou, cu un prieten de-ai mei și acolo s-a terminat. De atunci, pentru mine Hannelore nu mai există, și nici el. Deci, persoana cu care ea este acum împreună a fost prietenul meu.

Relația cu Hannelore m-a marcat, m-a făcut să spun cum zicea Răzvan (n.r. – fost concurent Insula Iubirii): «Nu mai am încredere în femei!», din păcate“, a mai spus fostul concurent de la „Insula iubirii”.

“Aș vrea să mă recăsătoresc”

Chiar dacă are la activ un mariaj eșuat, Bogdan Ionescu nu se sperie de o altă căsătorie. După divorț a mai avut relații, dar niciuna nu l-a convins că ar trebui să ajungă, din nou, în fața altarului.

“Am avut câteva relații în ultimii trei ani, dar nimic care să se materializeze în ceva mai mult. Dar sunt împlinit și sunt fericit cu mine. Și cred că asta e cel mai important, să găsim fericirea în noi și apoi să o împărtășim cu altă persoană. Aș vrea să mă recăsătoresc, dacă găsesc persoana potrivită“, mărturisește Bogdan.

Tânărul spune că a făcut mai multe schimbări substanțiale în viața lui după despărțirea de Hannelore.

“De când am divorțat, am spus că trebuie să-mi acord mai mult timp mie și am apelat la sfaturile unor prieteni, care mi-au sugerat să merg la sală, să mănânc mai sănătos. Mi-am lăsat părul să crească, pentru că nu am implant, mi-am lăsat barba să crească.

În ultimii doi ani mi-am schimbat domeniul de activitate și lucrez în weekend, în domeniul HORECA, sunt organizator de evenimente. Nu mai am firma de tractări, nu mai am absolut nimic din ce aveam în trecut. Mă simt foarte bine cu ceea ce fac. E fix ceea ce-mi doream, dar mi-a luat ceva timp să descopăr ceea ce-mi place.“

Sursă foto: Instagram.com, arhivă & Alexandru Ionesi