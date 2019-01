Hannelore de la ”Insula iubirii” a recunoscut că a ”comis-o” cu ispita Andi, iar noi avem declarații în exclusivitate!

CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, detalii neștiute din noua mega-telenovelă care se derulează în showbiz. Una dintre cele mai cunoscute concurente din show-ul ”Insula Iubirii” a recunoscut că a „comis-o” cu ispita Andi, la scurt timp după ce a divorțat în mare secret de Bogdan. (CITEȘTE ȘI: SEXOASA DE LA ȘTIRILE SPORTIVE RUPE TĂCEREA DUPĂ CE LOGODNICUL EI S-A COMBINAT CU ICH:)

Imediat după terminarea reality-show-ului "Insula Iubirii", Hannelore și Bogdan, doi dintre cei mai controversați concurenți, s-au căsătorit. Cei doi au avut o nuntă ca-n povești și zilnic își declarau dragostea. Cu toate acestea, la doar câteva luni după ce și-au jurat iubire veșnică, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate. Așa se face că Hannelore și Bogdan au divorțat în mare secret.

La scurt timp după despărțirea celor doi, site-ul nr. 1 din România a intrat în posesia unor detalii de-a dreptul halucinante. Potrivit unor informații care au venit pe celebra adresă pont@cancan.ro, controversata concurentă de la ”Insula Iubirii” a recunoscut că a ”comis-o” cu ispita Andi.

„Mă doare tare ce a făcut Bogdan”

Astfel, pe 12 ianuarie, după ce Hannelore a participat la o prezentare de rochii de mireasă la un renumit centru de afaceri din Timișoara, acolo unde a fost și Andi, cei doi se pare că au înnoptat împreună în locuința blondinei.

După o noapte, cel mai probabil, fierbinte, Hannelore nu ar fi putut să țină acest lucru doar pentru ea și i-ar fi mărturisit totul unei prietene.

”M-am culcat cu el. Aia e! Mă doare tare ce a făcut Bogdan. Asta m-a făcut să mă întâlnesc cu el aseară”, i-ar fispus Hannelore prietenei sale.

Iar, ca tacâmul să fie complet, controversata concurentă de la "Insula Iubirii" i-a trimis prietenei și o poză cu ispita cu care a "comis-o". În fotografia cu pricina, Andi apare întins pe pat, la bustul gol și cu telefonul mobil în mână. Din câte se pare, Hannelore a vrut să-și întărească spusele și a trimis dovada clară.

Hannelore de la “Insula Iubirii” a confirmat divorțul de Bogdan

În mărturisirile aștenute atât pe pagina ei de Instagram, cât și pe cea de Facebook, Hannelore de la "Insula Iubirii" a vorbit despre parcursul ei în emisiune, despre redescoperirea de sine, despre sentimentele pe care le are pentru Andi Constantin, una dintre ispitele din emisiunea de la Antena 1, dar și despre momentele trăite alături de fostul soț, Bogdan Ionescu.

“Realitatea pură și adevărată. Recunosc că în ultima vreme am mințit, da, am mințit și m-am mințit. Am plâns și nu știam de ce, am refuzat și nu știam pentru ce. Am ajuns la ideea că da, voi aveti dreptate, am mințit, mint și m-am mințit și v-am mințit. Și astfel am pierdut, am pierdut șansa să cunosc măcar un om minunat, pe el, prințul pe cal alb. Cine știe ce ar fi fost, poate mult, poate puțin, poate nimic, poate doar un prieten important. Am învățat ceva important datorită «Insulei iubirii»: că viața se trăiește, nu se îngroapă, că sentimentele se recunosc şi nu se ascund, că oamenii se schimbă mereu și nu se cimentează pentru eternitate si că nu trebuie să ne fie frică, să ne ascundem. Să fim așa cum suntem.

Da, Andi e un barbat frumos și mi-a plăcut, e un bărbat interesant, m-a atras și am vrut să mă ascund. Dar am greșit și realitatea ați văzut-o voi. Mă bucur că l-am cunoscut și, de asemenea, soțul meu sau fostul e un om bun, care m-a susținut şi care a fost alături de mine, am avut momente frumoase, dar şi grele, un bărbat lângă care m-am maturizat, am învățat şi față de care în unele situații am greşit, un om minunat, dar nu ne potrivim, poate nu acum sau poate nici în viitor. Dar asta nu e o problemă, experiențele vieții sunt bine venite, pentu asta trăim. Suntem diferiți si viața ne oferă surprize, să le trăim și să nu ne mințim!”, a scris Hannelore Ulrich pe pagina ei de Facebook.

