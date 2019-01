Frumoasa prezentatoare de la pupitrul știrilor sportive rupe tăcerea după ce ex-logodnicul ei s-a combinat cu “Prințesa Instagramului”. În urmă cu două zile, v-am dezvăluit, în premieră, AICI, că Alexandru Pițurcă și Cristina ICH formează cel mai nou cuplu din showbiz-ul românesc. Iulia Pârlea pare să fie foc și pară pe fiul fostului selecționer al naționalei. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, declarațiile știristei despre cuplul momentului. (CITEȘTE ȘI: S-AU SĂRUTAT & AU PĂRĂSIT LOFT-UL DE MÂNĂ LA 5.30 DIMINEAȚA!)

După ce a pus capăt relației cu sexy-prezentatoarea știrilor sportive, Piți Jr. s-a apropiat de Prințesa Instagramului”, iar site-ul nr.1 din România v-a prezentat, în exclusivitate, primele imagini cu noul cuplu din showbiz-ul autohton. Weekendul trecut, fiul fostului selecționer al echipei naționale a petrecut împreună cu Cristina ICH până-n zorii zilei în unul dintre cele mai selecte cluburi din Capitală.

S-au distrat până dimineața…

Piți Jr. și Angelina Jolie de Romania au dansat în LOFT, au băut și s-au distrat până la ora 5.30, când au părăsit clubul de mână. La masa pe care au rezervat-o au luat loc și alți prieteni ai cuplului. Acest lucru nu i-a împiedicat, însă, pe Piți Jr. și pe frumoasa brunetă să-și arate sentimentele.

„Acum el este fostul meu iubit și atât…”

Prezentatoarea știrilor sportive a rupt tăcerea despre cuplul momentului în România. După ce bărbatul cu care a avut o relație timp de doi ani și jumătate s-a afișat la LOFT cu "Prințesa Instagramului", Iulia Pârlea a făcut declarații, în exclusivitate.

”Din respect pentru familia lui, cu care am avut o relație minunată și care m-au primit cu brațele deschise în casa lor, nu vreau să vorbesc despre noua relație pe care o are Alexandru. Noi am avut o relație timp de doi ani și jumătate, acum el este fostul meu iubit și atât. Alex nu mai există pentru mine.

Timpul ne va arăta cât de serioasă este relația lor. Chiar nu contează dacă Alex m-a căutat sau mă mai caută. Este o problemă personală, care ne privește", a mărturisit Iulia Pârlea, în exclusivitate.

”Pasionată” de fotbaliști!

Prezentatoarea Iulia Pârlea a fost o prezență constantă în anturajele unor fotbaliști celebri, mai ales după despărțirea de Iulian Moga, ea fiind cuplată, la un moment dat, inclusiv cu Gabi Torje. Dragostea dintre ei părea destul de mare, mai ales că bruneta a ales să se mute cu fotbalistul, pentru o perioadă, tocmai în Spania, acolo unde acesta evolua.

Doar părea, căci cei doi și-au spus „Adio” aparent fără niciun regret. Alex Pițurcă, pe de altă parte, a făcut „marcaj strâns” la Larisa Tănăsoiu, chiar în timpul relației cu Iulia, doar că aceasta, foarte greu de cucerit, l-a ținut în stand by până … nu a mai ieșit nimic.

EX-GINERELE LUI BĂSESCU, SYDA, ȘI-A ARUNCAT IUBITA DIN MAȘINĂ LA 3 NOAPTEA + PUMNI, SCUIPĂTURI, URLETE & PLÂNSETE!

Cine este Cristina ICH

Cristina ICH a devenit un adevărat fenomen, graţie frumuseţii ieşite din comun şi asemănării izbitoare cu celebra actriţă de la Hollywood Angelina Jolie. Într-un interviu, bruneta mărturisea că asemănarea între ea şi starul din SUA nu se datorează operaţiilor estetice, ci machiajului profesionist pe care îl poartă dinadins în fiecare pictorial pe care îl realizează.

Cristina ICH s-a făcut remarcată şi datorită stilului ei vestimentar, creionat după ultimele trenduri. Mereu o apariţie care atrage priviri admirative, superba brunetă are, în mod natural, mulți admiratori. În plus, este ex-partenera lui BRomania în filmulețele comice pe care comediantul le-a realizat în trecut.

