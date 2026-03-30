Otilia Bilionera: „E nevoie și de bani ca să faci copii”. Artista a pus tratamentele de fertilizare pe plan secund

De: Loriana Dasoveanu 30/03/2026 | 06:50
Otilia a ajuns cunoscută prin prisma hitului ei, „Bilionera”, care a adus-o în centrul atenției internaționale și a pus-o pe hartă ca una dintre cele mai apreciate artiste. O lungă perioadă, vedeta a bătut fierul cât a fost cald și s-a concentrat pe carieră. În urmă cu doi ani, dragostea a venit și pe strada ei, iar vedeta a ales să se mute în Turcia pentru soțul ei, Bekir Ali. Deși ar putea bifa liniștită capitolul „viață de familie”, artista alege fără ezitare cariera, convinsă că independența financiară este cheia oricărei povești de succes. După războiul dus cu fosta casă de discuri și fostul impresar, Otilia vrea să se concentreze pe carieră înainte de a își întemeia o familie. Despre toate acestea, dar și despre tratamentul de fertilizare pe care încă nu l-a început, aflăm de la ea într-un interviu exclusiv CANCAN.RO

Cu agenda plină ochi și un ritm de viață amețitor, Otilia trăiește fiecare zi ca pe o cursă contra cronometru, unde scena, sala de fitness și proiectele muzicale fac parte de programul ei zilnic. Vedeta nu își neglijează nici soțul și nici familia din România pe care abia așteaptă să o revadă.

Otilia Bilionera nu încetinește ritmul după problemele de sănătate: „Nu stau în baza nimănui, a niciunui bărbat”

Otilia Bilionera a muncit enorm pentru a ajunge unde este astăzi, motiv pentru care nu îşi neglijează cariera deşi este o femeie căsătorită. Am putea spune că este o norocoasă, asta pentru că soţul îi înţelege programul, ba chiar o susţine necondiţionat.

Chiar și atunci când se află în România, artista nu încetinește ritmul. Trebuie să jongleze între concerte, antrenamente și alte proiecte. Totul este calculat, iar timpul liber este aproape inexistent, pentru că artista știe că succesul nu vine fără sacrificii. Din acest motiv, Otilia a ales să amâne întemeierea unei familii și să pună cariera pe primul loc până când se simte pregătită să le combine pe amândouă.

„Ar trebui să las cariera pe plan secund și să mă ocup și de familie, dar este nevoie și de bani ca să faci copii. După aceea îi faci și nu ai din ce să-i întreții. Eu consider că întâi trebuie să faci bani și abia apoi să te ocupi de familie. Familia soțului meu este normală, au o situație bună, dar nu ceva ieșit din comun. Oricum eu niciodată nu am stat în baza nimănui, cu atât mai puțin a unui bărbat, un bărbat vede o fustă și te lasă, nu pot să stau în baza lui! Anii trec, mâine-poimâine vede nu știu ce tinerică, nu am cum să mă bazez pe altcineva.

Eu niciodată nu m-am bazat pe altcineva decât pe mine și am ajuns, mulțumesc lui Dumnezeu, să am bine. Numele meu a făcut mai mult de un milion de euro, dar la artiști știi cum este, se împarte la casa de discuri, la PR și tot așa. Eu încă nu am făcut (n.r.), dar mă descurc”, spune Otilia Bilionera pentru CANCAN.RO.

După diagnosticul pus de medici, artista amână începerea tratamentului

Așa cum știm, în urma unui control medical, Otilia a descoperit că are sindromul ovarelor polichistice rezistente, o afecțiune care nu poate fi tratată, în cazul ei, și care o impiedică să aibă copii pe cale naturală. Cu toate acestea, ea și soțul ei au de gând să apeleze la alte proceduri, care îi vor ajuta să își îndeplinească visul de a deveni părinți. Însă, până când va face asta, Otilia alege să se concentreze pe carieră.

Otilia și soțul ei își doresc să devină părinți

„Nu am apucat să mă ocup de tratament, nu am avut timp. Trebuie să fiu două-trei săptămâni în țară ca să pot să fac ce trebuie, să merg la clinică. Dar nu am avut timp și am tot amânat. E 100% nevoie de tratamentul de fertilizare ca să putem să avem copilaș”, a spus ea.

CITEȘTE ȘI: Otilia Bilionera, diagnosticul care care a îngrozit-o! A aflat după nuntă: „Nu mai există tratament”

ACCESEAZĂ ȘI: Otilia Bilionera e şefa în casă! A luat decizia şi nu mai dă înapoi: „Trebuia ori să ne despărțim, ori să fim așa!”

Recomandarea video

Iți recomandăm
Armin Nicoară și Stana Stepănescu au făcut „împărțeala” în văzul tuturor. Nașei nu i-a scăpat nimic
Știri exclusiv
Armin Nicoară și Stana Stepănescu au făcut „împărțeala” în văzul tuturor. Nașei nu i-a scăpat nimic
BRomania, fascinat de brunețica cu pantalonași scurți. A văzut-o, a plăcut-o, a luat-o acasă!
Știri exclusiv
BRomania, fascinat de brunețica cu pantalonași scurți. A văzut-o, a plăcut-o, a luat-o acasă!
Săptămâna Mare în Spania: procesiuni și ramuri de palmier. Antonio Banderas s-a alăturat mulțimii
Mediafax
Săptămâna Mare în Spania: procesiuni și ramuri de palmier. Antonio Banderas s-a alăturat...
„Banatu-i fruncea”…la prețuri exagerate. Este incredibil cât costă o apă, un croissant sau banalii covrigi sărați pe Aeroportul din Timișoara
Gandul.ro
„Banatu-i fruncea”…la prețuri exagerate. Este incredibil cât costă o apă, un croissant sau...
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație cu Mădălina Ghenea
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație...
Toate detaliile despre troleibuzele chinezești introduse luni pe trei linii din București. Ce ar trebui să știe călătorii înainte de a le utiliza
Adevarul
Toate detaliile despre troleibuzele chinezești introduse luni pe trei linii din București. Ce...
Zilele devin mai lungi pe Pământ, iar de vină ar putea fi oamenii. Care sunt riscurile
Digi24
Zilele devin mai lungi pe Pământ, iar de vină ar putea fi oamenii....
Cum să obții o viză de aur în Europa în 2026. Prețuri și reguli în țări cheie
Mediafax
Cum să obții o viză de aur în Europa în 2026. Prețuri și...
Parteneri
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o femeie asumată…
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o...
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Prosport.ro
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
4 zodii intră într-o perioadă de transformări uriașe. Totul se schimbă după 26 aprilie când Uranus iese din Gemeni
Click.ro
4 zodii intră într-o perioadă de transformări uriașe. Totul se schimbă după 26 aprilie când...
Momentul în care o dronă ucraineană lovește locomotiva unui tren care transporta provizii pentru armata rusă
Digi 24
Momentul în care o dronă ucraineană lovește locomotiva unui tren care transporta provizii pentru armata...
ANALIZĂ În Iran, Trump are de ales între un scenariu rău și unul și mai rău
Digi24
ANALIZĂ În Iran, Trump are de ales între un scenariu rău și unul și mai...
Un brăilean a mers până în Siberia cu… un Volkswagen Bora
Promotor.ro
Un brăilean a mers până în Siberia cu… un Volkswagen Bora
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi...
Umilință pentru Putin: Numărul ridicol de mic de avioane stealth Su-57 „Felon” deținute de Rusia
go4it.ro
Umilință pentru Putin: Numărul ridicol de mic de avioane stealth Su-57 „Felon” deținute de Rusia
Psihologii explică de ce te simți mai bine atunci când ți se anulează planurile
Descopera.ro
Psihologii explică de ce te simți mai bine atunci când ți se anulează planurile
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Go4Games
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
„Banatu-i fruncea”…la prețuri exagerate. Este incredibil cât costă o apă, un croissant sau banalii covrigi sărați pe Aeroportul din Timișoara
Gandul.ro
„Banatu-i fruncea”…la prețuri exagerate. Este incredibil cât costă o apă, un croissant sau banalii covrigi...
ULTIMA ORĂ
Jador, strigăt de dor după divorț: ”Îmi lipsești”
Jador, strigăt de dor după divorț: ”Îmi lipsești”
Olimpiada care premia arta: anii în care se câștigau medalii pentru poezie, muzică și arhitectură
Olimpiada care premia arta: anii în care se câștigau medalii pentru poezie, muzică și arhitectură
Test de inteligență | Care dintre aceste 3 persoane este un hoț?
Test de inteligență | Care dintre aceste 3 persoane este un hoț?
BANC | Motivul pentru care Bulă nu a venit azi la muncă
BANC | Motivul pentru care Bulă nu a venit azi la muncă
Semnul ignorat de mulți oameni care arată că și câinii pot suferi de alergii. Mulți stăpâni îl ...
Semnul ignorat de mulți oameni care arată că și câinii pot suferi de alergii. Mulți stăpâni îl confundă cu altceva
”Gata, s-a terminat”. Mircea Lucescu a făcut anunțul de pe patul de spital, despre echipa națională
”Gata, s-a terminat”. Mircea Lucescu a făcut anunțul de pe patul de spital, despre echipa națională
Vezi toate știrile