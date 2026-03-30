Otilia Bilionera: „E nevoie și de bani ca să faci copii”. Artista a pus tratamentele de fertilizare pe plan secund

Otilia a ajuns cunoscută prin prisma hitului ei, „Bilionera”, care a adus-o în centrul atenției internaționale și a pus-o pe hartă ca una dintre cele mai apreciate artiste. O lungă perioadă, vedeta a bătut fierul cât a fost cald și s-a concentrat pe carieră. În urmă cu doi ani, dragostea a venit și pe strada ei, iar vedeta a ales să se mute în Turcia pentru soțul ei, Bekir Ali. Deși ar putea bifa liniștită capitolul „viață de familie”, artista alege fără ezitare cariera, convinsă că independența financiară este cheia oricărei povești de succes. După războiul dus cu fosta casă de discuri și fostul impresar, Otilia vrea să se concentreze pe carieră înainte de a își întemeia o familie. Despre toate acestea, dar și despre tratamentul de fertilizare pe care încă nu l-a început, aflăm de la ea într-un interviu exclusiv CANCAN.RO.

Cu agenda plină ochi și un ritm de viață amețitor, Otilia trăiește fiecare zi ca pe o cursă contra cronometru, unde scena, sala de fitness și proiectele muzicale fac parte de programul ei zilnic. Vedeta nu își neglijează nici soțul și nici familia din România pe care abia așteaptă să o revadă.

Otilia Bilionera nu încetinește ritmul după problemele de sănătate: „Nu stau în baza nimănui, a niciunui bărbat”

Otilia Bilionera a muncit enorm pentru a ajunge unde este astăzi, motiv pentru care nu îşi neglijează cariera deşi este o femeie căsătorită. Am putea spune că este o norocoasă, asta pentru că soţul îi înţelege programul, ba chiar o susţine necondiţionat.

Chiar și atunci când se află în România, artista nu încetinește ritmul. Trebuie să jongleze între concerte, antrenamente și alte proiecte. Totul este calculat, iar timpul liber este aproape inexistent, pentru că artista știe că succesul nu vine fără sacrificii. Din acest motiv, Otilia a ales să amâne întemeierea unei familii și să pună cariera pe primul loc până când se simte pregătită să le combine pe amândouă.

„Ar trebui să las cariera pe plan secund și să mă ocup și de familie, dar este nevoie și de bani ca să faci copii. După aceea îi faci și nu ai din ce să-i întreții. Eu consider că întâi trebuie să faci bani și abia apoi să te ocupi de familie. Familia soțului meu este normală, au o situație bună, dar nu ceva ieșit din comun. Oricum eu niciodată nu am stat în baza nimănui, cu atât mai puțin a unui bărbat, un bărbat vede o fustă și te lasă, nu pot să stau în baza lui! Anii trec, mâine-poimâine vede nu știu ce tinerică, nu am cum să mă bazez pe altcineva. Eu niciodată nu m-am bazat pe altcineva decât pe mine și am ajuns, mulțumesc lui Dumnezeu, să am bine. Numele meu a făcut mai mult de un milion de euro, dar la artiști știi cum este, se împarte la casa de discuri, la PR și tot așa. Eu încă nu am făcut (n.r.), dar mă descurc”, spune Otilia Bilionera pentru CANCAN.RO.

După diagnosticul pus de medici, artista amână începerea tratamentului

Așa cum știm, în urma unui control medical, Otilia a descoperit că are sindromul ovarelor polichistice rezistente, o afecțiune care nu poate fi tratată, în cazul ei, și care o impiedică să aibă copii pe cale naturală. Cu toate acestea, ea și soțul ei au de gând să apeleze la alte proceduri, care îi vor ajuta să își îndeplinească visul de a deveni părinți. Însă, până când va face asta, Otilia alege să se concentreze pe carieră.

„Nu am apucat să mă ocup de tratament, nu am avut timp. Trebuie să fiu două-trei săptămâni în țară ca să pot să fac ce trebuie, să merg la clinică. Dar nu am avut timp și am tot amânat. E 100% nevoie de tratamentul de fertilizare ca să putem să avem copilaș”, a spus ea.

