Otilia Bilionera e şefa în casă! A luat decizia şi nu mai dă înapoi: „Trebuia ori să ne despărțim, ori să fim așa!”

În urmă cu un an, Otilia Bilionera a făcut cel mai important pas din viaţa sa: a ajuns în faţa altarului cu alesul inimii, Bekir Ali. Au dorit să ţină evenimentul special doar pentru ei, deşi nu au ascuns niciodată faptul că se iubesc. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, celebra cântăreaţa a dat câte ceva din casă, iar pentru că sărbătorile de iarnă se apropie cu paşi repezi am reuşit să aflăm ce planuri are şi cum va petrece. Mai mult decât atât, frumoasa şatenă a dezvăluit cum se înţelege cu soacra, dar şi ce surpriză o aşteaptă chiar de Crăciun!

Otilia Bilionera a muncit enorm pentru a ajunge unde este astăzi, motiv pentru care nu îşi neglijează cariera deşi este o femeie căsătorită. Am putea spune că este o norocoasă, asta pentru că soţul îi înţelege programul, ba chiar o susţine necondiţionat.

„În ultima perioadă m-am concentrat și pe carieră, am muncit la proiectele mele muzicale. Am petrecut mai mult timp în România. Din septembrie m-am întors în țară, iar soțul meu a rămas în Turcia. Ne-am văzut, a fost el în România, ulterior am avut eu concerte și a venit cu mine”, ne-a declarat artista.

Artista şi soţul, separaţi, dar împreună

Artista mărturiseşte că ea şi soţul ei petrec destul de puţin timp împreună din cauza faptului că amândoi sunt foarte ocupaţi. Nu îşi doreşte să renunţe la proiectele sale, dar pe lângă acest lucru au mai avut o problemă care din fericire s-a rezolvat. Bekir Ali a reuşit să obţină viza pentru România, astfel îşi poate vizita soţia pe meleagurile natale.

„Este dificil pentru că el nu stă în Istanbul. El are o firmă de construcții, construiește case și este mereu plecat în alte orașe din Turcia și atunci este dificil să petrecem timp împreună. El insistă să merg cu el, aș putea să plec cu el prin Turcia, dar nu vreau nici să îmi abandonez proiectele mele. Nu mi-ar plăcea să stau degeaba, la mâna lui. Sunt genul de om care este obișnuit să muncească dintotdeauna.

Nu prea avem cum să ne împărțim, dar nu este o problemă asta în relația noastră. Nu suntem co-dependente unele de celelalte cum am văzut la mama și tata. Noi nu avem teama asta de a nu trăi unul fără celălalt. Consider că atunci când iubești pe cineva trebuie să îi oferi libertate să facă ce îi place. Și oricum, nu aveam încotro, trebuia ori să ne despărțim, ori să fim așa. Noi ținem mult unul la celălalt și ne iubim și avem răbdare. Într-o zi se vor așeza toate.

A reușit să-și obțină viza, o are până în martie, deci poate veni oricând în România”, a mai declarat Otilia Bilionera pentru CANCAN.RO.

Cum îşi petrece cântăreaţa sărbătorile de iarnă

Cei doi au planuri mari de viitor, iar în curând se vor muta în propria lor casă. Au obţinut şi binecuvântarea familiilor, iar tot ce le lipseşte pentru a fi pe deplin fericiţi este un copil. Dar nu se grăbesc.

„Părinții mei l-au cunoscut de anul trecut, l-am adus în România. Au mers și ai mei în Turcia la familia lui, chiar și unchii mei au fost acolo, în Turcia. Este o relație strânsă între noi.

Noi ne construim și casă în Turcia, undeva pe lângă Istanbul, într-un cartier mai liniștit. Mie îmi place Istanbulul, dar să locuiești acolo este greu. Stai toată ziua în trafic, este groznic, îți ia o zi întreagă să mergi doar într-un loc”, a mai declarat artista.

NU RATA: Otilia Bilionera a mers la Chefi la Cuțite să-și impresioneze soacra! Ce i-a reproșat soțului ei turc, în fața tuturor

De Crăciun, Otilia Bilionera va petrece alături de familie în România, aşa cum obişnuieşte să facă în fiecare an. Şi soţul o să îi fie alături. Cântăreaţa ne-a povestit că Bekir Ali s-a obişnuit deja cu tradiţiile româneşti, de asemenea şi cu preparatele tradiţionale.

„Sărbătorile le fac aici, nu există Crăciun fără să fiu cu familia. Bekir va veni aici, va sta cu socrii. A mâncat și porc de Crăciun, l-am botezat oricum. Nu se dă în vânt după șorici, dar i-a plăcut carnea. Cât să îți faci pofta acolo.

Soacrei mele îi aduc porc în Istanbul, doar că ea nu cred că va gusta. Este o femeie de origine musulmană care nu consumă alcool, carne, este foarte religioasă. Eu îmi fac datoria și îi duc”, ne-a povestit cântăreaţa.

Otilia Bilionera, despre relaţia cu soacra

În ceea ce priveşte relaţia cu soacra ei, vedeta ne-a mărturisit că este una foarte bună. Mama lui Bekir a acceptat-o din prima, chiar dacă au existat unele diferenţe, mai exact cele legate de religie.

„M-a plăcut din prima și mă iubește ca pe fiica ei. Nu sunt multe familii care acceptă o noră din altă religie. Musulmanii nu sunt atât de deschiși la minte ca noi, dar eu am avut noroc că mă știau din media. Știau muzica mea, mă știau”.

CITEŞTE ŞI: CANCAN.RO i-a întors geanta pe dos Otiliei Bilionera! Ce a căzut de acolo?! E dependentă de…

Nu în ultimul rând, Otilia Bilionera a vorbit şi despre posibilitatea de a deveni mamă. Cântăreaţa recunoaşte că există o presiune din partea familiei sale, în special a unchiului preot care îşi doreşte moştenitori.

„Noi nu avem un plan bine stabilit în sensul acesta, dar dacă este să vină, este binevenit. Un copil vine dacă își dorește și Dumnezeu. Noi vrem, dar Dumnezeu știe mai bine ce ne trebuie și cum le așază pe toate.

Există presiunea din partea familiei să fac un copil. În mod special unchiul meu care este preot îmi spune mereu: „Apucă-te și tu să faci un copil, mai lasă cariera! Crește copii, nu mai crește câini!”

Unchiul meu nu a avut o problemă că soțul meu este musulman. Este un om care respectă și alte religii și cunoaște religia lor. Este o religie apropiată de a noastră, dacă citești Biblia, apoi citești Coranul, vei vedea că sunt apropiate. A venit și el aici în Turcia și vara aceasta, și vara trecută”, a mai declarat Otilia Bilionera pentru CANCAN.RO.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.