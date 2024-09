CANCAN.RO i-a întors geanta pe dos Otiliei Bilionera! Ce a căzut de acolo?! E dependentă de…

Otilia Bilionera are o dependență de care mulți nu știu! Nu vă pripiți în concluzii, deoarece vorbim despre o adicție cât se poate de „sănătoasă”. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, frumoasa artistă a dezvăluit care este obiectul fără de care nu are liniște în viața de zi cu zi. Blondina ne-a lăsat să-i cotrobăim prin geantă și să vedem ce ascunde mai exact. Vă dăm un indiciu – obiectul cu pricina este în strânsă legătură cu podoaba sa capilară. În plus, am tras-o de limbă pe artistă în legătură cu planurile sale de vacanță, iar Otilia a avut o replică de-a dreptul savuroasă.

Geanta unei femei este de regulă un obiect sacru, unde nu prea are acces multă lume, în afară de proprietară. CANCAN.RO a dat iama în geanta Otiliei Bilionera și am aflat care sunt obiectele de care artista nu se poate despărți în ruptul capului. Iar cum una dintre slăbiciunile blondinei este podoaba sa capilară, pe care și-o îngrijește sârguincios în fiecare zi, dezvăluirile ei nu ne-au mirat.

CITEȘTE ȘI: Otilia Bilionera și soțul turc s-au văzut 2 săptămâni în ultimele 6 luni. Ce măsuri ia artista: “Nu se mai poate!”

Deși vedeta poartă cu mândrie o geantă de la un brand renumit, a mărturisit că nu este o împătimită a genților de lux. Asta deoarece, spune ea, nu aspiră la lucruri materiale. Însă are o plăcere vinovată căreia nu îi poate rezista și anume vacanțele. Și dacă tot a venit vorba despre destinații exotice, am aflat și ce vacanță de vis și-a planificat cântăreața împreună cu soțul ei.

Otilia Bilionera și peria fermecată

Vă mai amintiți scena din filmul animat „Tangled”, unde Rapunzel își piaptănă cosițele magice? Cam așa ne închipuim că face și frumoasa Otilia, de cel puțin câteva ori pe zi. Nu de alta, dar vedeta a dezvăluit că peria pentru păr ocupă loc de cinste în geanta ei, asta deoarece părul i se încâlcește destul de repede. Iar cum vedeta noastră vrea să arate mereu ca scoasă din cutie, are grijă ca niciun fir de păr să nu îi stea „alandala”.

„Din geantă nu-mi lipsesc niciodată cardurile, bani, fără bani nici nu poți să treci strada. Dar cea mai importantă pentru mine este peria de păr. Am grijă să am întotdeauna la mine balsam de buze, spray cu spf și pudră. Dacă aș fi nevoită să aleg un singur obiect, de care nu mă pot despărți niciodată, aș alege peria de păr. Părul meu se încâlcește foarte repede, de aceea nu pot să părăsesc casa fără perie. Mie nu mi se par deloc practice gențile mici.

Părerea mea este că o geantă trebuie să fie utilă, dacă nu, ce rost are să o mai car după mine? Eu sunt și destul de organizată, dezordinea mă stresează, îmi dă anxietate. Eu oricum nu sunt pasionată de genți, nici nu am un anumit tip de geantă la care visez, de la un anumit brand. Eu nu aspir la lucruri materiale. În schimb, îmi place să merg în vacanțe”, a declarat Otilia Bilionera pentru CANCAN.RO

Artista preferă locațiile „virgine”

Când vine vorba despre vacanțe, Otilia știe cu exactitate ce vrea și ce îi displace. Întrebată care sunt destinațiile sale favorite, cântăreața a avut o replică cel puțin interesantă. A spus că are o conexiune puternică cu natura și preferă locurile virgine, cu multă verdeață. La polul opus se situează metropole, iar Otilia fuge mâncând pământul când aude de betoane, trafic și tehnologie în exces. Tocmai de aceea, ea și soțul ei, Bekir Ali, au planificat deja o vacanță de vis în luna ianuarie a anului viitor ăn Bali.

NU RATA: Otilia Bilionera a mers la Chefi la Cuțite să-și impresioneze soacra! Ce i-a reproșat soțului ei turc, în fața tuturor

„Eu și soțul meu am planificat deja o vacanță în Bali, în iarnă, în luna ianuarie. Destinațiile mele favorite sunt locurile cu multă natură, cât mai virgine, cu multă verdeață. Mie nu îmi plac metropolele absolut deloc, cum ar fi New York. Am fost și mi s-a părut prea mult, prea multă tehnologie. Vara noi nu prea reușim să mergem pe undeva, deoarece sunt multe evenimente, eu am cântări, el este foarte ocupat, la rândul lui, de aceea pentru noi, iarna este perioada în care ne putem relaxa”, a mai dezvăluit artista.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.