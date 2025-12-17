Acasă » Știri » Doliu în lumea sportului! Un baschetbalist a murit după ce a fost lovit de tren. Avea doar 22 de ani

De: Andreea Stăncescu 17/12/2025 | 11:17
Nicolas Ramirez Perez a murit la 22 de ani

Un grav accident a zguduit lumea sportului spaniol, după ce un tânăr baschetbalist și-a pierdut viața în circumstanțe tragice. Nicolas Ramirez Perez, în vârstă de 22 de ani, a fost lovit de un tren în timp ce se îndrepta spre antrenament, eveniment care a șocat atât colegii săi, cât și întreaga comunitate sportivă.

Un tânăr de doar 22 de ani a m urit în timp ce se ducea la antrenamentul de baschet. El a fost lovit de un tren de pasageri de mare viteză, cu peste 100 de persoane la bord, în timp ce părăsea stația. Se afla într-o gară rurală din apropierea orașului Zaragoza, situat în nordul Spaniei. Nacolas Ramirez Perez a fost transportat la spital, de urgență și a primit îngrijiri medicale.

În ciuda eforturilor medicilor, Nicolas Ramirez Perez a fost declarat decedat la scurt timp după sosirea la spital, în seara precedentă. Atât familia, cât și cei care l-au cunoscut sunt în doliu după pierderea suferită.

Ce a transmis clubul sportiv

Antrenorii și fanii sunt profund afectați de pierderea neașteptată a unui jucător tânăr și talentat. Reprezentanții clubului sportiv din Zaragoza, CB Octavus de Utebo, au publicat un mesaj în care transmit condoleanțe familiei. În semn de doliu, ei au suspendat toate meciurile de ligă de zilele următoare.

„Având în vedere marea pierdere suferită și ca semn de doliu pentru evenimentul tragic petrecut ieri, toate meciurile de ligă programate pentru acest weekend au fost suspendate.

De asemenea, majoritatea antrenamentelor de astăzi au fost anulate. Din partea marii familii care alcătuiește Clubul de Baschet Octavus, dorim să transmitem sprijinul nostru și cele mai profunde condoleanțe familiei și prietenilor lui Nico pentru această pierdere imensă. O îmbrățișare mare”, au anunțat reprezentanții CB Octavus de Utebo.

