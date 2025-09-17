”Nu-l halesc deloc, dar are suflet mare”. Câți bani le-a dat Gigi Becali acestor elevi din București

Gigi Becali a aruncat cu bani în stânga și în dreapta. De data aceasta, latifundiarul din Pipera s-a gândit să bucure elevii unui liceu din București. Imaginile când le împărțea bancnote de 200 de lei au devenit virale pe rețelele de socializare.

Nu mai este un secret faptul că – ori de câte ori are ocazia – Gigi Becali sare în ajutorul oamenilor, de cele mai multe ori fără ca aceștia să îi solicite acest lucru. De la mic la mare, de la nevoiași la bogătași, afaceristul este cunoscut pentru actele filantropice făcute în public (și nu numai). Așa s-a întâmplat recent, în apropiere de un liceu din București.

Gigi Becali a împărțit bani unor elevi din București

Gigi Becali nu se dezice de faptele sale altruiste și actele de caritate pe care le face la orice pas. De fiecare dată când simte și are ocazia, latifundiarul din Pipera scoate teancul de bani din buzunar și îi împarte celor din jurul lui. De data aceasta, ”ținta” au fost câțiva elevi ai Colegiului Național ”Mihai Eminescu” din București.

Aflat în trecere, Becali a simțit nevoia să-i recompenseze pe tineri cu bani. Nu a stat mult pe gânduri, a scos banii din buzunar, i-a numărat și le-a împărțit la fiecare câte o bancnotă de 200 de lei. Unul dintre elevi a filmat întreaga mișcare, iar imaginile au fost urcate pe o rețea de socializare. Videoclipul a strâns rapid peste 120.000 de aprecieri și la fel de multe comentarii din partea utilizatorilor. Cei mai mulți dintre ei îl laudă și îl numesc ”cel mai capabil român”.

”Singurul smecher adevărat din România” ”Cel mai capabil român, iubit și respectat” ”Ce se întâmplă la liceu când eu sunt răcit” ”Nu-l halesc deloc, dar are suflet mare” ”Ce face Gigi Becali cu banii când noi avem nevoie de un fundaș” ”Băăă! Dacă îi ziceați că țineri cu Steaua vă dădea un ”Eminescu” (n.r bancnota de 500 de lei)” ”Uitați de ce nu face Gigi Becali transferuri”, au fost o parte din reacțiile utilizatorilor de pe TikTok.

Autoritățile au pus piciorul în prag. Gigi Becali, obligat să demoleze biserica

Gigi Becali, amendat după ce a început să ridice o biserică lângă Lacul Techirghiol. Prima reacție a latifundiarului din Pipera